L'isola dei Famosi: annunciati l'inviato e i primi cinque concorrenti

Massimiliano Rosolino partirà alla volta dell’Honduras come inviato ufficiale; i primi concorrenti annunciati sono Elisa Isoardi, Awed, Brando Giorgi, Vera Gemma e Drusilla Gucci

Nuova sfida per il campione olimpico che si appresta a partire per l’ Honduras . Infatti, il nuotatore affiancherà la padrona di casa al timone della quindicesima edizione del programma che l'anno scorso ha visto il trionfo di Marco Maddaloni; subito dopo al secondo posto Marina La Rosa.

L’Isola dei Famosi: i primi cinque concorrenti

La produzione del reality-show ha svelato i nomi dei primi cinque naufraghi che sbarcheranno in Honduras per contendersi la vittoria del reality-show. Il primo nome è quello dello YouTuber Awed, all’anagrafe Simone Paciello, che conta un grande successo social, infatti il suo profilo Instagram vanta più di un milione e mezzo di like.