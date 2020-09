Ilary Blasi e Francesco Totti: i video virali della caccia al topo

Dal tentativo di afferrare Paola per sottrarle il topo e poterlo liberare, fino alla caccia per ritrovarlo tra le tende di casa, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno fatto sorridere i fan.

Social: i post delle star

approfondimento

Se Francesco Totti e Ilary Blasi hanno intrattenuto il pubblico con una serie di video divertenti, nei giorni scorsi altre star del panorama nazionale e internazionale hanno conquistato il web. Il primo nome è quello di Cristina D’Avena che ha condiviso uno scatto che ha fatto il pieno di like.

In seguito, abbiamo viso il post con cui Anna Tatangelo ha festeggiato sette milioni di visualizzazioni per il video di Guapo in collaborazione con Geolier e le foto pubblicate dalla coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez per festeggiare il loro secondo anniversario di matrimonio.