Isola dei Famosi: chi è il fidanzato di Vera Gemma

Vera Gemma è la figlia del celebre attore Giuliano Gemma . Ha deciso di partecipare all'Isola dei famosi perché "È una delle poche trasmissioni che mi diverte. Ero felicissima di potermi mettere alla prova e di dimostrare che io in realtà, considerata da tutti figlia di papà e raccomandata, non sono niente di tutto questo. Cioè sono figlia di mio padre e ben fiera di esserlo, ma non sono una persona abituata alle comodità e non sono certo una viziata " ha svelato in un'intervista al Giornale prima della partenza per l'Honduras.

"Tutto mi spaventa: la fame, il fatto di non poter fumare più. Le sigarette sono assolutamente proibite, quindi passerò dall'essere una fumatrice, a non fumare più tutto d’un colpo. Poi i mosquitoes, il dover uccidere degli animali per sopravvivere..." ha spiegato Vera. Gemma è figlia di Giuliano e della sua prima moglie Natalia Roberti. Nata a Roma il 4 giugno 1970, anche lei ha iniziato a recitare da giovanissima. Da piccola è apparsa nel film "Il grande attacco". Da ragazza ha vissuto tra Parigi e Los Angeles, dove ha lavorato come spogliarellista. Negli anni Novanta ha continuato a recitare. Tra i film nei quali è apparsa ricordiamo “La sindrome di Stendhal” e “Il cartaio”, entrambi diretti da Dario Argento, “Ovosodo” di Paolo Virzì e “Scarlet Diva” di Asia Argento. Proprio Asia è una sua grande amica e insieme le due donne hanno partecipato al reality Pechino Express nel 2020. Nel 2004 e nel 2007 Vera Gemma ha pubblicato due libri: l'autobiografico “Le bambine cattive diventano cieche” e il thriller “Latin Lover”.

Vera Gemma, vita privata

Nel 2001 Vera Gemma ha sposato Jamil, un ex campione di kung-fu conosciuto a Parigi. Dopo la fine del primo matrimonio, ha intrapreso una relazione con Henry Harris, un musicista conosciuto a Los Angeles, con il quale ha avuto un figlio, Maximus. Lasciare il bambino per andare all'Isola dei famosi è stata la cosa che a Vera è pesata di più. “Quella è la cosa in assoluto più straziante. Ho avuto il primo 'strappo' quando da Roma sono andata a Milano. Volevo essere io a dare la forza a lui, ma non ce l'ho fatta. Ad un certo punto sono crollata e ho pianto tantissimo. Era lui che mi consolava: 'Mamma ti prego basta’ mi diceva. Superato il primo ostacolo della separazione, l'ho poi sentito per telefono anche quando ero in albergo. Il trauma vero sarà quando mi toglieranno il telefono. Lo so perché ci sono già passata quando ho fatto ‘Pechino Express’. Diciamo che la cosa più dura da affrontare è proprio la mancanza di mio figlio” ha rivelato Vera al Giornale prima di partire.