Isola dei Famosi 2021, le location del programma in Honduras. FOTO

Anche in questa edizione 2021 resta l’Honduras la location scelta per l’Isola dei Famosi. Inizialmente, a causa della pandemia, si era pensato di spostare il reality in Spagna, poi è arrivata la smentita. I concorrenti sono sbarcati a Cayos Cochinos, ma quest’anno c'è anche una novità: il Parasite Island, una sfida nella sfida con protagonisti Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. In questa edizione i naufraghi sono divisi in due gruppi che vivranno sulla stessa spiaggia, Buriños e Rafinados