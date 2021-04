L'Isola dei Famosi, chi è in nomination giovedì 15 aprile

Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Tehrani sono i concorrenti attualmente in nomination

Un nuovo appuntamento del reality-show si prepara a regalare emozioni, colpi di scena e divertimento agli spettatori. Dopo l’eliminazione di Drusilla Gucci , tre naufraghi sono ora al televoto per cercare di restare in gioco.

L’ISOLA DEI FAMOSI: IL TELEVOTO

approfondimento

L’Isola dei Famosi è pronta per raccontare nuovamente le avventure dei concorrenti. La padrona di casa accompagnerà il pubblico in Honduras, al suo fianco come sempre i tre opinionisti Elettra Lamborghini (FOTO), Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi.

Nel corso dell’ultimo appuntamento i naufraghi sono stati chiamati a fare i nomi dei concorrenti che avrebbero voluto eliminare mandando così al televoto Fariba Tehrani e Roberto Ciufoli, ai quali si è poi aggiunta Valentina Persia, scelta dal leader della puntata Brando Giorgi, quest’ultimo risultato trionfatore nella prova del fuoco.

Nella nuova puntata, in onda giovedì 15 aprile, la padrona di casa svelerà quindi il verdetto del pubblico, chiamato a scegliere a chi far continuare il gioco.