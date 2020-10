4/15 Instagram

Vittoria Puccini, presidente di Unita, elenca le richieste che gli occupati della cultura fanno all'esecutivo, al quale si domanda di "tenere aperte le sale con gli orari degli spettacoli anticipati a prima del coprifuoco; introdurre i protocolli di sicurezza per il teatro (su modello del protocollo audiovisivo) per artisti, tecnici e maestranze; far rispettare il comma 5 dell’art.19 del CCNL della Prosa in caso di sospensione della produttività; creare ammortizzatori sociali continuativi per colleghe e colleghi in difficoltà fino al termine dell’emergenza”