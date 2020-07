Enrico Nigiotti rassicura i fan sui suoi capelli

“Come potete notare la mia chioma fluente c’è ancora”, Enrico Nigiotti ironizza così con i suoi fan dopo il cambio look che aveva destato tanta curiosità sui social. Solo pochi giorni fa infatti il cantautore aveva pubblicato uno scatto dove appariva, per la prima volta dopo tanti anni, con capelli corti e senza barba. Un taglio al passato e un look che aveva attirato le attenzioni degli oltre 500 mila followers che seguono l’artista. Tantissimi i commenti di approvazione per la nuova capigliatura, ma anche un pizzico di rammarico per chi amava la sua chioma fluente e selvaggia. Oggi arriva il dietrofront con una foto in primissimo piano dove Enrico Nigiotti riappare con il suo classico look e un folto pizzetto così come ha abituato i fan da tanti anni.