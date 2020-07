11/13

"Questo periodo ci ha uniti più che mai, non ci siamo mai lasciati – ha detto Eleonora Abbagnato, direttrice del Corpo di Ballo - sentivo i danzatori spesso, preoccupati soprattutto di come rimanere in forma. Per questo ho proposto di tagliare un linoleum che avevamo nei nostri magazzini. Ognuno di loro ne ha ricevuto un pezzo per allenarsi nel modo migliore da casa" (foto di Yasuko Kageyama - Teatro dell’Opera di Roma)