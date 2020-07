Rigoletto al Circo Massimo, l'Opera di Roma vince la sua sfida

Rigoletto trionfa al Circo Massimo, e l'Opera di Roma vince la sua sfida: portare il melodramma nella splendida cornice della Roma Antica. Il tutto condito con un'atmosfera noir. Un allestimento ad hoc per assicurare il distanziamento tra il cast e i musicisti e una platea per 1400 spettatori, rispettando tutte le norme di sicurezza. Presente alla prima dell'Opera di Verdi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un lungo applauso. Tra il pubblico i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati, il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini, gli ambasciatori di Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna e Inghilterra.

Tanti gli esponenti politici e personaggi dello spettacolo.

ambientazione visionaria

Merito del successo certamente la commistione tra tradizione e modernità. L'ambientazione visionaria del regista Damiano Michieletto si fonde con la musica di Giuseppe Verdi. Michieletto trasporta la storia del buffone di corte, un uomo ridicolo e deforme, ma pieno d'amore, in un immaginario mondo criminale anni ottanta. Cortigiani come giostrai malavitosi, tra armi, sangue, pestaggi e uccisioni. Una storia noir, figlia anche del rapporto tra cinema e teatro.

Grande l'apprezzamento da parte del pubblico, che ha premiato la nuova produzione, messa a punto in un solo mese. Lunghi applausi anche al cast, dal protagonista Roberto Frontali (Rigoletto), passando per Rosa Feola (Gilda), Ivan Ayo'n Rivas (il Duca di Mantova), Riccardo Zanellato (Sparafucile) e gli altri interpreti. Acclamata dalla platea anche l'orchestra, diretta dal maestro Daniele Gatti.

Una grande prova per gli attori nell'era post covid. Nel pieno rispetto del distanziamento sociale gli attori non si sono potuti toccare, né stare troppo vicini. Obbligatori i guanti di scena, per toccare oggetti e superfici.

Le repliche saranno il 18 e il 21 luglio.