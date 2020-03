Amici 2020, 4 anticipazioni sul serale di stasera

Maria De Filippi è pronta per condurre un nuovo appuntamento del programma che da anni lancia volti nel mondo della musica e della danza. Scopriamo insieme alcune anticipazioni su quello che accadrà questa sera.

Coronavirus: il mondo dell’intrattenimento

La diffusione del Coronavirus e le misure adottate dal Governo hanno ovviamente portato a grandi cambiamenti all’interno dei programmi televisivi. Se alcuni eventi mediatici sono andati incontro a rinvii come i Premi David di Donatello e il Coachella, altri stanno mutando la loro natura per poter proseguire.

Nelle scorse ore abbiamo visto i messaggi scritti da Tom Hanks e Daniele Rugani in cui hanno parlato della loro positività al Coronavirus, nel frattempo alcuni artisti stanno organizzando concerti in diretta Instagram così da regalare momenti di svago al pubblico italiano.

Amici di Maria De Filippi: fucina di talenti

Nel corso degli anni Amici di Maria De Filippi ha lanciato alcuni dei principali protagonisti del mondo dello spettacolo, tra le voci più celebri troviamo ovviamente Emma (qui potete trovare tutte le sue foto più belle), Alessandra Amoroso, Marco Carta ed Elodie. Questa sera, venerdì 13 marzo, andrà in onda il nuovo appuntamento della fase Serale del programma in cui i talenti ancora in gara si daranno battaglia per continuare il loro percorso all’interno della scuola più famosa del Bel paese. Scopriamo insieme alcune curiosità su quello che accadrà.

1) Il pubblico non ci sarà

In ottemperanza alla normativa governativa, per la seconda volta lo studio di Amici di Maria De Filippi non avrà il pubblico presente.

2) L’uscita degli album

Stando a quanto emerso sul web, la produzione avrebbe deciso di rimandare l’uscita degli album inediti degli artisti vista l’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo l’Italia.

3) Gli ospiti

Grande incertezza per quanto riguarda la presenza degli ospiti, infatti molto probabilmente il programma non potrà contare sulla presenza di volti esterni.

4) I duetti

Vista la presenza incerta degli ospiti, qualora non dovessero esserci, di conseguenza gli allievi della scuola non si esibirebbero in duetti come accaduto la scorsa settimana.