Fiorella Mannoia , Laura Pausini , Emma , Giorgia , Gianna Nannini , Elisa e Alessandra Amoroso sono le protagoniste dell’ evento musicale più atteso del 2020 . Poche ore fa la voce di “Quello che le donne non dicono” ha annunciato la vendita record dei biglietti per il concerto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

di Matteo Rossini

La seconda serata della 70° edizione del Festival di Sanremo ha riservato una grande sorpresa al pubblico grazie alla presenza di alcune delle più grandi protagoniste della musica italiana e internazionale. Fiorella Mannoia, Emma Marrone, Laura Pausini, Giorgia, Alessandra Amoroso, Gianna Nannini ed Elisa hanno fatto il loro ingresso a sorpresa sul palco del Teatro Ariston (qui potete trovare la classifica finale della kermesse) annunciando il grande evento contro la violenza sulle donne.

Le cantanti hanno rivelato la realizzazione di un concerto per ribadire ancora una volta l’importanza e il sostegno a favore della lotta contro la violenza sulle donne. L’appuntamento è per il 19 settembre 2020 all’Arena Campovolo di Reggio Emilia quando le artiste uniranno la loro musica per una causa davvero importante.

“Una. Nessuna. Centomila” sarà il più grande evento contro la violenza sulle donne

Nei giorni scorsi Fiorella Mannoia ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram per raccontare e spiegare il significato del titolo del concerto: “Una perché ogni volta che una donna lotta per sé stessa, lotta per tutte le donne, nessuna perché nessuna donna deve più essere una vittima e centomila perché il numero delle voci che si uniranno a noi per il più grande evento musicale di sempre contro la violenza sulle donne. ‘Una. Nessuna. Centomila’ raccoglierà fondi destinati ai centri antiviolenza e gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

"Una. Nessuna. Centomila": la vendita record

Pochi minuti fa la cantante ha annunciato un importante traguardo, infatti il concerto ha venduto la cifra record di oltre 40.000 biglietti in sole 72 ore, simbolo del grande entusiasmo da parte del pubblico che ha subito apprezzato e appoggiato la causa del concerto.

Le colleghe e amiche di Fiorella Mannoia hanno subito commentato positivamente la notizia, ad esempio Emma Marrone (qui potete trovare tutte le foto più belle della voce di “Stupida Allegria”) ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per ringraziare le persone del sostegno e dell’acquisto dei biglietti.