Laura Pausini, le frasi più belle delle sue canzoni

di Matteo Rossini

Laura Pausini, classe 1974, debutta nel 1993 sul palco del Festival di Sanremo con il brano “La solitudine”, il resto è storia.

Successivamente la voce di “Strani amori” inanella un successo dietro l’altro imponendosi come una delle artiste del Bel paese più famose a livello internazionale e guadagnando prestigiosi riconoscimenti, tra i quali un Grammy Award per il “Miglior album latin pop dell'anno” nel 2006.

Nel corso degli anni Laura Pausini (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) ha lanciato album e singoli in grado di scalare le classifiche di tutto il mondo, tra i suoi lavori più celebri e iconici troviamo “Laura”, “Resta in ascolto” e “Primavera in anticipo”. Scopriamo insieme le frasi più belle di alcune delle canzoni più amate della cantante.

“La solitudine” (1993)

Chissà se tu mi penserai

Se con i tuoi non parli mai

Se ti nascondi come me

Sfuggi gli sguardi e te ne stai

Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare

Stringi forte a te il cuscino e

Piangi non lo sai quanto altro male ti farà

La solitudine

“Strani amori” (1994)

E sono

Strani amori che

Fanno crescere e sorridere

Fra le lacrime

Quante pagine lì da scrivere

Sogni e lividi da dividere

Sono amori che spesso a questa età

Si confondono dentro a quest'anima

Che si interroga senza decidere

Se è un amore che fa per noi

“Tra te e il mare” (2000)

Io che avrei vissuto da te

Nella tua straniera città

Sola con l'istinto di chi sa amare

Sola ma pur sempre con te

Non posso più dividermi tra te e il mare

Non posso più sentirmi stanca di aspettare

No, amore no io non ci sto

O ritorni o resti li

Non vivo più

Non sogno più

Ho paura aiutami

Amore non ti credo più

Ogni volta che vai via

Mi giuri che è l'ultima

Preferisco dirti addio

“Resta in ascolto” (2004)

Ogni tanto penso a te

È una vita che non ti chiamo o chiami me

Può succedere

Ma nessun'altro chiamai amore, amore

Io da allora nessuno trovai

Che assomigliasse a te

Che assomigliasse a me

Nel cuore

Resta in ascolto

Che c'è un messaggio per te

E dimmi se ci sei

Perchè ti conosco e so bene che ormai per te

Alternativa a me non c'è, non c'è per te non c'è

Ma sarebbe una bugia mia

Dirti adesso che non ho avuto compagnia

Sono uguale a te

“Benvenuto” (2011)

A te che perdi la strada di casa ma vai

Dove ti portano i piedi e lo sai

Che sei libero

Nelle tue scarpe fradice

A chi ha parole cattive soltanto perché

Non ha saputo chiarire con sè

A chi supplica

E poi se ne dimentica

A chi non ha un segreto da sussurrare

Ma una bugia da sciogliere

A chi non chiede perdono

Ma lo avrà

Benvenuto a un pianto che commuove

Ad un cielo che promette neve

Benvenuto a chi sorride, a chi lancia sfide

A chi scambia i suoi consigli coi tuoi

Benvenuto a un treno verso il mare

E che arriva in tempo per natale

Benvenuto ad un artista, alla sua passione

Benvenuto a chi non cambierà mai

A un anno di noi

A questa luna che i sogni li avvera o li da

O li nasconde in opportunità

A chi scivola

A chi si trucca in macchina

E benvenuto sia questo lungo inverno

Se mai ci aiuta a crescere

A chi ha coraggio

E a chi ancora non ce l'ha

“Simili” (2015)

Io cosi simile a te

A trasformare il suono della rabbia

Io cosi simile a te

Un bacio in fronte e dopo sulle labbra

La meraviglia di essere simili

La tenerezza di essere simili

La protezione tra essere simili

Non mi domando più

Se ci sarà qualcuno a tendere la rete

Pronto a soccorrere

Me lo ricordi tu

Chi vola impara a sfottere le sue cadute

Come a difenderle

E cosi fai tu e nascondi piano

La tosse e il cuore nella stessa mano

Arrivi tu

Che sai chi sono

“Frasi a metà” (2018)

Ecco il mio cuore sfinito da quanto è capace

Sempre ostinato, sempre la copia di sé

E poi ti ho perduto nell'alba gelata di ottobre

Non c'era giorno migliore

Sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via

Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia

Non ti accompagno più se non c'è più ragione

Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà

Si muore a metà di una frase o di frasi a metà

Chiudiamo le cose, veloce, che poco mi basta

La rabbia finisce all'arrivo

È il poco in valigia la cosa che resta