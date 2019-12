Melita Toniolo , classe 1986, ha pubblicato uno scatto su Instagram conquistando immediatamente il web con più di 30.000 like. La foto vede protagonista la showgirl in una posa sensuale.

di Matteo Rossini

Melita Toniolo è tra le celebrity più popolari, seguite e amate dal pubblico italiano. L’esplosione mediatica della ragazza, nata il 5 aprile 1986 a Treviso, arriva alla metà del primo decennio del nuovo millennio. Il suo mix di ironia, sensualità e bellezza la rendono uno dei volti più celebri del mondo dello spettacolo del Bel paese, i riflettori dei media sono tutti puntati su di lei.

Melita Toniolo: lo scatto che ha conquistato il web

Poco fa la conduttrice e modella ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che vanta più di un milione di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra impegni lavorativi, servizi fotografici e momenti di tranquillo relax in famiglia.

La foto condivisa dalla showgirl (qui potete trovare tutte le foto più belle di Melita Toniolo) ha ottenuto velocemente oltre 30.000 like e numerosi commenti da parte dei fan che hanno sottolineato la sua straordinaria bellezza. Melita Toniolo ha scelto una frase di Margaret Thatcher come didascalia per il post, queste le parole: “Se vuoi che qualcosa venga detto, chiedi ad un uomo. Se vuoi che qualcosa venga fatto, chiedi ad una donna”.

Celebrity: i post più popolari delle ultime settimane

Nelle scorse settimane numerose star italiane e internazionali hanno conquistato i social grazie a foto e video diventati virali. Il primo nome è quello della modella Emily Ratajkowski (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) cha ha mandato in visibilio il pubblico con uno scatto in costume da oltre due milioni di like, troviamo poi la regina del Natale Mariah Carey che ha condiviso un video divertente per dare il via ai festeggiamenti per la festa più attesa da grandi e bambini.

Per quanto riguarda il versante del Bel paese, abbiamo visto Anna Tatangelo e Maria Grazia Cucinotta che hanno pubblicato scatti in bianco e nero che hanno conquistato immediatamente il pubblico italiano.