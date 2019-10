Melita Toniolo, lo scatto in intimo che ha acceso il web

di Matteo Rossini

Melita Toniolo, classe 1986, è tra le showgirl più celebri e amate dal pubblico del Bel paese. La modella è ora al centro dei media per uno scatto che ha infiammato il web ottenendo migliaia di like in poco tempo.

Instagram: gli scatti delle celebrity

Nei giorni scorsi numerose celebrity hanno fatto il pieno di like con scatti che hanno conquistato il web. Il primo nome è quello di Kylie Jenner, la più piccola della famiglia Kardashian (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi della sorella Kim) che ha condiviso un momento di relax ottenendo oltre otto milioni di like, numeri da capogiro ai quali però la star è abituata in quanto una delle persone più seguite su Instagram, meglio di lei soltanto poche altre star come Selena Gomez e Ariana Grande.

Successivamente è stata la volta di Dua Lipa (qui potete trovare tutte le foto più belle della popstar) che ha mostrato ai fan il nuovo look che nel giro di poco tempo diverrà sicuramente una tendenza mondiale, sulla stessa lunghezza d’onda Elettra Lamborghini che ha sorpreso tutti con un cambio radicale al colore dei capelli.

Troviamo poi Jennifer Lopez (qui potete trovare le sue foto al debutto di carriera) che ha invece dimostrato, come se ce ne fosse ancora bisogno, di non avere rivali in quanto a sensualità, infatti la cantante di “Papi” ha postato una foto nella quale i suoi addominali scolpiti sono i grandi protagonisti.

Melita Toniolo: lo scatto in intimo

Poche ore fa Melita Toniolo ha condiviso uno scatto che ha subito mandato in visibilio i fan. La ragazza ha infatti pubblicato una foto, completamente in bianco e nero, in cui appare distesa su un divano, queste le sue parole ironiche e divertenti: “Oggi a casa con la febbre, distesa sul divano. Con il pigiama e la coperta eh”.

Il post al momento vanta oltre 10.000 like e numerosi commenti nei quali viene sottolineata la sua bellezza.