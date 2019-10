Elettra Lamborghini: il nuovo look spiazza i fan

Nel corso degli anni Elettra Lamborghini, classe 1994, ha abituato il pubblico italiano a continui cambiamenti e rivoluzioni. La modella e cantante ha ora nuovamente spiazzato i fan con un look che ha fatto il immediatamente giro del web.

Elettra Lamborghini è tra le grandi rivelazioni dello showbiz italiano. L’ereditiera si avvicina al mondo televisivo conquistando milioni di persone grazie al mix perfetto di carisma, ironia e sensualità.

Elettra Lamborghini: il successo in musica

Nel febbraio 2018 Elettra sorprende tutti debuttando nel mondo discografico con il brano “Pem Pem” che diventa uno dei tormentoni della scorsa estate. La canzone ottiene subito numerosi consensi scalando le classifiche di vendita fino a conquistare ben due dischi di platino per aver venduto oltre 100.000 copie su suolo italiano. Ottimo responso anche per il video che macina visualizzazioni su visualizzazioni fino ad arrivare, al momento, a oltre centoventi milioni di views su YouTube.

Nei mesi successivi la cantante (qui potete trovare tutte le foto più esplosive di Elettra Lamborghini al Festival di venezia 2019) continua a inanellare un successo dietro l’altro fino alla pubblicazione del suo album di debutto “Twerking Queen”, distribuito nel giugno 2019, al cui interno si trovano quattro collaborazioni, tra le quali quella con Sfera Ebbasta sulle note di “Corazón Morado” e quella con Gué Pequeno per “Fanfare”

Elettra Lamborghini: il nuovo look

Nei giorni scorsi Elettra Lamborghini ha stupito il pubblico postando uno scatto sul suo profilo Instagram che conta oltre 4.700.000 di follower che seguono quotidianamente la sua vita tra impegni lavorativi, viaggi, momenti di divertimento e attimi di relax.

La foto pubblicata mostra il nuovo look della cantante che ha deciso di dire addio al colore di capelli che tanto l’ha resa celebre per una tonalità più chiara, queste le parole scritte come didascalia al post: “C’è un po di Elettra in questo trucco. allora sti capelli biondi?!?!?!?!? Soo what about my new hairrrr”.

Non si è fatta attendere la risposta entusiasta da parte del pubblico che ha apprezzato la nuova scelta di Elettra con numerosi commenti favorevoli e centinaia di migliaia di like.