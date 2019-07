Elettra Lamborghini, il nuovo singolo è "Tocame" con Pitbull: il video

Ambientazione estiva ed estrema sensualità sono le caratteristiche principali del video di “Tocame”, nuovo singolo di Elettra Lamborghini. Il brano è tratto da “Tweerking Queen”, il primo album della cantante e vede la collaborazione di ChildsPlay e Pitbull. Il video è ambientato in una Miami da sogno, tra Bontona Peninsula e The Penthouse a Ten Museum Park by Oppenheime Architecture. Una canzone da ballare che ovviamente è accompagnata da un videoclip che mostra gli artisti in ville extralusso e a bordo di un motoscafo al ritmo di twerking, come ormai da tradizione se si parla di Elettra Lamborghini. Nel video compaiono anche il gruppo di producer ChildsPlay e Pitbull, al secolo Armando Christian Pérez, rapper di origini cubane che da anni collabora a numerose hit che animano le feste di tutto il mondo.

Il testo di "Tocame"

La canzone, immediata e semplice, punta su un ritornello ossessivo e ha tutti i caratteri della classica hit estiva. Il video è diretto da James “JMP” Pereira ed è il terzo girato da Elettra Lamborghini per “Twerking Queen“, il suo album di debutto uscito il 14 giugno 2019. Come fu per “Pem Pem” (doppio disco di platino) e “Mala”, tormentoni dello scorso anno, anche il nuovo singolo si candida al ruolo di colonna sonora estiva 2019. Il brano, rigorosamente in spagnolo, è un invito a vivere le emozioni in modo semplice e spontaneo. Questo il testo:

Childsplay

Mr Worldwide

This is history in the making

Elettra Lamborghini let’s ride

Tocame tocame

dejame sentir tu piel ye

tocame tocame

dejame sentir tu piel ah ah ah

tocame tocame (touch me, touch me)

dejame sentir tu piel ye

tocame tocame (touch me, touch me)

dejame sentir tu piel ah ah ah

Dejame sentir tu piel

dejame decirte que te quiero

lo nuestro es sincero

dejame sentir tu piel

dale amor que yo no quiero pero

dame lo que quiero

sabes que lo tuyo papi no es normal

desde esa noche yo no te pude olvidar

quiero averte y no lo voy a negar

que tu yo si queremos si

Baby if you want it give to me

solo dime que sì

baby if you want it

let’s get it on tonight

turn off the light

Tocame tocame (touch me touch me)

dejame sentir tu piel ye

tocame tocame (touch me touch me)

dejame sentir tu piel ah ah ah

tocame tocame (touch me, touch me)

dejame sentir tu piel ye

tocame tocame (touch me, touch me)

dejame sentir tu piel ah ah ah

Tu y yo sueltos en mi cama yeh

jugando tu entre el sabanas

tu y yo sueltos en mi cama

jugando tu entre el sabanas

Nice to meet you my name’s Armando Christian Perez

tocame

mami dale que tu puede

yo soy el loco de Miami

no me importa premios

pero voy a comprar lo Grammy

Elettra Lamborghini ta en ta el like

Notre Dame you on fire

bellissima, man no liar

te toco te gozo te vuelvo loca

te chico muy smooth coming Soza

ciao bella mami candela

how you looking at night hope you free like Mandela

and if you’re not

I’ll catch you on the ribera

dale mami when I said that

Tocame tocame (touch me touch me)

dejame sentir tu piel ye

tocame tocame (touch me touch me)

dejame sentir tu piel ah ah ah

tocame tocame (touch me, touch me)

dejame sentir tu piel ye

tocame tocame (touch me, touch me)

dejame sentir tu piel ah ah ah

Tocame, ye, Elettra

Elettra Lamborghini ye

dejame sentir tu piel ah ah

L'album "Tweerking Queen" e il tour"

All’interno dell’album “Tweerking Queen” sono presenti come ospiti anche Sfera Ebbasta e Gué Pequeno. Da sottolineare poi la collaborazione con il cantante brasiliano Gabriel Paixao Soares, meglio conosciuto come MC G15, che accompagnerà Elettra Lamborghini in “Te Quemas”. Attualmente Elettra Lamborghini si sta esibendo in tutta Italia con le date del suo Twerking Queen Summer Tour: