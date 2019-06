Elettra Lamborghini, il nuovo singolo con Pitbull è "Tocame"

È uscito in digitale il 5 giugno e sarà in rotazione radiofonica dal 7. Stiamo parlando di “Tocame”, ultimo singolo di Elettra Lamborghini realizzato in collaborazione con ChildsPlay ft. Pitbull.

Dopo “Pem Pem” e “Mala”, successi targati 2018, Elettra Lamborghini presenta il suo terzo singolo: si tratta di “Tocame”, brano che anticipa l’uscita dell’atteso album “Twerking Queen” in programma il prossimo 14 giugno. Insieme alla giovane ereditiera, ChildsPlay ft. Pitbull, due featuring d’eccezione che confermano la straordinaria crescita dell’artista bolognese sempre più amata e seguita, in particolar modo dal pubblico più giovane. «Tocame is out now», ha postato ieri la regina del twerking sul suo profilo Instagram, per la gioia dei suoi oltre 4 milioni di follower.

“Tocame”, il primo estratto da “Twerking Queen”. Elettra duetta con Pitbull

Primo estratto dell’album “Twerking Queen”, “Tocame” si avvale della preziosa collaborazione di ChildsPlay e di Pitbull, rapper e cantante statunitense di origine cubana. Cresciuti a ritmo di raggaeton, i due artisti portano in “Tocame” le classiche sonorità alle quali Elettra ha ormai abituato il proprio pubblico. Come fu per “Pem Pem” (doppio disco di platino) e “Mala”, tormentoni dello scorso anno, anche il nuovo singolo si candida al ruolo di colonna sonora estiva 2019. Il brano, rigorosamente in spagnolo, è un invito a vivere le emozioni in modo semplice e spontaneo. Eccone un estratto:

Baby if you want it give to me Solo dime que sì Baby if you want it Let’s get it on tonight Turn off the light Tocame Tocame (touch me touch me) Dejame sentir tu piel ye Tocame tocame (touch me touch me) Dejame sentir tu piel ah ah ah Tocame Tocame (touch me touch me) Dejame sentir tu piel ye Tocame Tocame (touch me touch me) Dejame sentir tu piel ah ah ah

Oltre a “Tocame”, nel primo album della sexy ereditiera in uscita il prossimo 14 giugno figurano altre 9 canzoni e duetti con grandi firme del panorama musicale mondiale, tra cui Guè Pequeno e MC G15. Questa la tracklist completa:

Tócame feat. Pittbull, Childsplay Corazón morado feat. Sfera Ebbasta Pem Pem Fanfare feat. Gué Pequeno Fuerte Te quemas feat. MC G15 Pegatditos Maldito dia Ven Mala

Elettra Lamborghini, da sexy ereditiera a cantante di successo

Non si arresta quindi il successo di Elettra Lamborghini. La giovane twerker, dopo aver fatto ballare il mondo intero a ritmo di “Pem Pem” e “Mala”, ha infatti dimostrato tutto il suo talento anche come giudice in un talent, dove ha saputo conquistare i favori del pubblico grazie alla sua straordinaria energia. Un successo dopo l’altro per la giovane Elettra che ora non ha più intenzione di fermarsi e che punta forte sul nuovo singolo “Tocame”.