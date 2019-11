Maria Grazia Cucinotta pubblica una foto che accende il web

Dopo gli scatti di Justine Mattera e Anna Tatangelo , tocca ora a Maria Grazia Cucinotta far impazzire i fan. La bellissima attrice ha pubblicato una foto che ha subito fatto il giro del web.

di Matteo Rossini

Maria Grazia Cucinotta, classe 1968, è una delle artiste più amate, popolari e seguite dal pubblico italiano. Inoltre, da anni l’attrice si è imposta come una diva del cinema del Bel paese a livello internazionale.

Maria Grazia Cucinotta: il successo

Il debutto nel mondo dello spettacolo di Maria Grazia Cucinotta avviene in giovanissima età quando la bellezza prorompente la rende subito un’icona di sensualità e fascino a livello nazionale. Negli anni successivi l’attrice e produttrice si avvicina al mondo della settima arte fino alla grande esplosione mediatica del 1994 con il capolavoro “Il postino” di Massimo Troisi che conquista sei nomination agli Academy Awards trionfando nella categoria “Miglior colonna sonora” grazie al lavoro straordinario di Luis Bacalov.

In seguito l’attrice (qui potete trovare tutte le foto più belle di Maria Grazia Cucinotta) si impone come una delle artiste italiane più ammirate e celebri della settima arte prendendo parte anche a produzioni di stampo internazionale, tra queste “007 - Il mondo non basta” che incassa oltre 360.000.000 di dollari al botteghino mondiale.

Maria Grazia Cucinotta: la foto

Nelle ultime ore la bellissima attrice siciliana è al centro dei media per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram che vanta oltre 320.000 follower. Lo scatto vede protagonista Maria Grazia Cucinotta in una posa sensuale che ha subito conquistato il cuore del pubblico, infatti al momento il post conta più di 8.000 like.

Celebrity: gli scatti social

Nei giorni precedenti altre celebrity italiane hanno infiammato i social con scatti sensuali. Il primo nome è quello della showgirl Justine Mattera (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) che ha condiviso uno scatto in cui appare vestita con un abito trasparente che lascia intravedere le sue curve, il secondo è quello della cantante Anna Tatangelo che ha invece pubblicato una foto in bianco e nero che al momento conta più di 83.000 like.