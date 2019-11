Kendall Jenner: un compleanno da fata

Aspettando di vedere le prossime puntate del reality Le Kardashian in onda dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, parliamo di Kendall e della sua festa di compleanno…in anticipo.

di Camilla Abrusci

Kendall Jenner è la top model più gettonata, amata e ricercata dagli stilisti di tutto il mondo. Di recente ha sfilato durante la London Fashion Week sorprendendo il pubblico presentandosi in passerella con un nuovo look: da bruna a bionda. La famiglia più discussa, celebre e amata del mondo dello spettacolo vi aspetta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 18.45, su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455. Kendall Jenner: la festa di compleanno Domenica 3 novembre la famosissima sorellastra di Kim Kardashian, nata dall’unione di Bruce Jenner con Kris Jenner, ha compiuto 24 anni e ha scelto di iniziare i festeggiamenti in anticipo, in occasione della festa di Halloween. A differenza di sua sorella Kim, che ha preferito passare il suo 39esimo compleanno in compagnia solo delle donne di casa, al party di Kendall erano presenti tantissimi amici (tra cui anche le sorelle Gigi e Bella Hadid, Kacey Musgraves e Hailey Baldwin), oltre alla sua numerosa famiglia. A tutti gli invitati è stato richiesto di rispettare il tema scelto, il fairytale. La festa si è tenuta al nightclub Blind Dragon a West Hollywood giovedì sera e la bellissima modella ha voluto un’atmosfera fiabesca: la neo ventiquattrenne si è presentata su due cavalli bianchi e con un mini abito di piume dorato, composto da un corsetto di Yousef Al Jasmi e ali create apposta per lei. Il tutto è stato istantaneamente condiviso sul suo profilo Instagram, che vanta 118 milioni di follower.

Visualizza questo post su Instagram forest fairy Un post condiviso da Kendall (@kendalljenner) in data: 1 Nov 2019 alle ore 11:41 PDT

Kendall Jenner: gli auguri social

Nonostante la festa di compleanno si sia già svolta, nella notte tra sabato e domenica, Kendall è stata sommersa di auguri social da parte di amici e parenti. La prima ad augurarle buon compleanno è stata sua mamma. Con una carrellata di foto Kris ha voluto rendere omaggio alla sua dolce figlia scegliendo molte foto della sua piccola da quando aveva un paio d’anni fino ad oggi. Gli scatti sono stati accompagnati da una bellissima dichiarazione: “Tanti auguri al mio bellissimo angelo @kendalljenner!!! Riempi di luce ogni stanza in cui entri e tutti quelli che incontri e illumini la mia vita ogni singolo giorno. Sei così bella dentro e fuori e sono così orgogliosa di te, Kenny!! Sei la figlia, la sorella, l'amica più incredibile e ti amo più di quanto tu possa mai immaginare. Buona giornata, festeggiata !! Tu sei il mio cuore, ❤ Mamma #Buon compleannoKendall”.

Anche la sorella maggiore Khloé Kardashian ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di video e foto, accompagnando il tutto con una lunga didascalia: “È il tuo compleanno! Prego che tutti ti cantino “Buon compleanno”!! Kendall, sei una delle anime più gentili, rare e fedeli che abbia mai conosciuto! Dal giorno in cui sei nata hai reso più luminosi tutti i miei giorni! Sono così incredibilmente onorata di essere stata scelta per essere tua sorella, ma un onore ancora più grande è che abbiamo scelto di essere la migliore amica l’una per l’altra. Sono così fortunata ad avere al mio fianco qualcuno altruista e amorevole come te. Ti amo, ti rispetto e apprezzo tutto ciò che sei. Prego oggi che tu sia inondata d'amore. Che ogni desiderio che tu abbia mai avuto si avveri! Ti amo tanto. Per quanto possa sembrare strano, mi sembra di amare i miei fratelli ogni giorno di più. Buon compleanno Kenny!! Ti festeggiamo sempre sorella.”

Immancabile Kim, anche lei ha voluto augurare buon compleanno attraverso i social:

“Mia piccola Kenny, Happy Birthday. Sei la bambola più dolce del mondo. Ti auguro una vita di amore e felicità! Ti amo così tanto e non vedo l'ora di festeggiarti oggi”.