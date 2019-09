Kim Kardashian è affetta dal Lupus

E’ iniziata la diciassettesima stagione del reality show Al passo con i Kardashian e durante la prima puntata andata in onda qualche giorno fa in America Kim ha ricevuto una notizia che l’ha lasciata senza fiato.

Durante la prima puntata della nuova stagione del reality statunitense che si concentra sulla vita personale della celebre famiglia Kardashian, l'imprenditrice milionaria si è recata dal suo medico per ricevere il risultato delle analisi a cui si era sottoposta, e nel momento in cui ha ricevuto l’esito è scoppiata in un pianto comprensibilissimo che ha coinvolto e commosso tutti i telespettatori: “I tuoi anticorpi sono positivi al lupus e all’artrite reumatoide. A volte questi test mostrano dei falsi positivi”.

I sintomi e la reazione al risultato delle analisi

Da qualche tempo Kim avvertiva un malessere generale e strani disturbi alle mani, ed è per questo che si è rivolta a uno specialista, il dottor Daniel Wallace. Dopo analisi precise le è stata diagnosticata la malattia. Il medico l’ha rassicurata dicendole che a volte capita che i test non siano del tutto certi, e per questo motivo Kim Kardashian si sottoporrà a ulteriori accertamenti. Nonostante questo spiraglio di luce, la moglie di Kanye West non è proprio riuscita a trattenersi: “I prossimi giorni saranno un inferno. Devo capire che cos’ho e come posso risolverlo. Pensare al dolore che avverto alle mani e a quanto sta accadendo può essere spaventoso. Ero ansiosa di capire che cosa non andava”. Nel corso delle prossime puntate di Al passo con i Kardashian si saprà se la malattia è confermata oppure no.

Selena Gomez come Kim

Nel 2015 la cantante ventisettenne ha annunciato la sua malattia durante un’intervista. Lontana per parecchi mesi dal lavoro e dai social Selena Gomez ha dichiarato di essere affetta dal lupus. Oggi sta bene ma ha dovuto fare la chemioterapia seguita dal trapianto di rene.

I mille volti di Kim

Ha iniziato la sua carriera con un'apparizione nel reality di Paris Hilton, The Simple Life, e da allora non si è più fermata. Cantante, fashion blogger, influencer e imprenditrice: la trentottenne statunitense è davvero inarrestabile. Proprio in questi giorni è stato lanciato sul mercato l'intimo modellante Skims by Kim che comprime ogni singolo centimetro del corpo nascondendo i difetti e dando la possibilità alle donne con curve pronunciate di indossare qualsiasi tipo di outfit. Una serie di articoli tra cui: guaina modellante, reggiseno bralette e body shaping che lavorano principalmente sulle tre zone più critiche delle donne: pancia, fianchi e cellulite localizzata sulle cosce.

Qualsiasi cosa faccia, Kim Kardashian riesce sempre a far parlare di sé. Qualche mese fa, infatti, ha annunciato che avrebbe iniziato a studiare per diventare un grande avvocato entro il 2022. Una scelta, quella della regina di Instagram, che ha lasciato tutti un po’ interdetti, ma che sicuramente avrebbe reso orgoglioso suo padre, Robert Kardashian, celebre difensore di O.J. Simpson e uno dei togati più in vista degli Stati Uniti fino alla sua scomparsa nel 2003. Kim avrebbe iniziato l’apprendistato quadriennale in uno studio legale di San Francisco, per poter poi sostenere l’esame di Stato. Chissà se riuscirà a continuare il percorso iniziato qualora dovessero confermarle di essere affetta dal lupus.