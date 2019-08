Keeping Up With The Kardashian

In originale Keeping Up with the Kardashians, Al passo con i Kardashian è un reality televisivo statunitense. La serie, creata da Ryan Seacrest, si concentra sulla vita personale e professionale della famiglia allargata dei Kardashian-Jenner, ma principalmente sulle sorelle Kourtney, Kim e Khloé Kardashian e sulle loro sorellastre Kendall e Kylie Jenner.

Keeping up with the Kardashians: le critiche ed il successo

Al passo con i Kardashian nonostante le critiche ricevute sin dalla prima puntata della prima stagione, per il fatto che si enfatizzi molto la ricchezza e soprattutto perché mancano informazioni intelligenti, ha attratto un alto numero di telespettatori, diventando uno dei reality di maggior successo e vincendo numerosi premi.

KUWTK: arriva la 17esima stagione

Dal 2007 al 2019 sono state prodotte 16 stagioni per un totale di 241 episodi. Ma non finisce qui, perché a quanto pare i produttori della fortunata serie hanno in cantiere un’altra stagione: la diciassettesima. E’ stata Kim Kardashian a twittare la notizia sul suo profilo aggiungendo anche una data, 8 settembre. Non sappiamo quanti episodi saranno, ma di certo il pubblico continuerà ad entrare nelle vite delle famiglie Kardashian e Jenner.

La nascita del reality

L'idea di creare un reality è nata nel 2006 quando Kris Jenner ha mostrato interesse a comparire in uno show televisivo insieme alla sua famiglia. Il produttore Ryan Seacrest decise di sviluppare l'idea. Assunse un cameraman per visitare la casa della famiglia Kardashian per filmarli durante un barbecue domenicale e poco dopo lo spettacolo è stato scelto ed oggi è un enorme successo.

I protagonisti della serie

Kris Jenner è la narratrice della serie e la matriarca della famiglia. Sposata in prime nozze con l’avvocato di origine armena Robert Kardashian, ha avuto quattro figli: Kourtney, Kim, Khloé e Rob Kardashian. Nel 1991 si è sposata con l'atleta Bruce/Caitlyn Jenner con cui ha avuto Kendall e Kylie Jenner. Il loro matrimonio è finito nel 2014.

William Bruce Jenner nata il 28 ottobre 1949, ha cambiato sesso e nome in Caitlyn Mary Jenner nel giugno 2015. Ha vinto l'oro nel decathlon alle Olimpiadi di Montréal del 1976. Sposata con Chrystie Crownover con cui ha avuto Burton "Burt" William Jenner e Cassandra "Casey" Lynn Jenner, nel 1981 ha sposato l’attrice Linda Thompson con cui ha avuto Brandon Jenner e Sam Brody Jenner. Nel 1991 il 2014 è stata sposata con Kris Houghton con cui ha avuto Kendall e Kylie Jenner.

Kourtney Kardashian è nata il 18 aprile 1979 a Mill Valley ed è la figlia maggiore di Kris e Robert. È proprietaria della catena di boutique D-A-S-H con le sorelle e della boutique Smooch con la madre. Tra il 2006 e il 2015 è stata fidanzata con Scott Disick col quale ha avuto tre figli: Mason Dash Disick, Penelope Scotland Disick e Reign Aston Disick.

Kim Kardashian è nata il 21 ottobre 1980 a Los Angeles ed è la seconda figlia di Kris e Robert. Sposata dal 2014 con il rapper Kanye West ha avuto tre figli: North "Nori" West, Saint West e Chicago "Chi" West, quest'ultima avuta da madre surrogata. Su instagram conta 145milioni di followers.

Khloé Kardashian è nata il 27 giugno 1984 a Los Angeles ed è la terza figlia di Kris e Robert. È proprietaria insieme alle sorelle della catena di boutique D-A-S-H. Attualmente è fidanzata col cestista NBA Tristan Thompson dal quale ha avuto una figlia, True Thompson.

Rob Kardashian è l’unico figlio maschio di Kris e Robert. Nato il 17 marzo 1987 ha una figlia, Dream Renée Kardashian, nata dalla relazione con Blac Chyna.

Kendall Jenner: nata il 3 novembre 1995 a Los A ngeles, è la prima figlia di Kris e Bruce/Caitlyn. Lavora come modella per la Whilemina Models.

Kylie Jenner: nata il 10 agosto 1997 a Los Angeles, è la seconda figlia di Kris e Bruce/Caitlyn. Nel 2015 è salita alla ribalta per essersi sottoposta a molti interventi di chirurgia plastica ed estetica nell’arco di pochi mesi. Dal 2017 ha una relazione col rapper Travis Scott con cui ha avuto una figlia, Stormi Webster. Nel 2016 ha lanciato una sua linea di cosmetici, entrando nella lista del noto giornale Forbes come "La più giovane miliardaria self-made" e in questi giorni è in vacanza in Costiera Amalfitana in occasione del suo compleanno.