Sabato 10 agosto la guru della cosmetica, Kylie Jenner, compirà 22 anni ma il rapper e produttore discografico statunitense Travis Scott, suo compagno e padre di sua figlia Stormi, la sta coccolando con delle bellissime sorprese prima del regalo più importante che non osiamo nemmeno immaginare di che cosa si possa trattare.

L’anno scorso il compagno della ricchissima Kylie non ha badato a spese e per i 21 anni della compagna le ha regalato una lussuosissima Rolls Royce d’epoca; quest’anno è partito con le prime sorprese già da qualche giorno prima.

Ieri mattina infatti, Kylie si è svegliata in una distesa di petali rossi sparsi per tutta la casa e degli enormi vasi ricoperti di rose rosse. Ovviamente il tutto è stato postato sul suo profilo Instagram.

Nel video si vede la piccola Stormi che gioca sul pavimento ricoperto di petali di rose rosse e lei scalza che ci cammina su con in mano un bigliettino da parte del suo compagno: Buon compleanno! E’ solo l’inizio! Ti amo! Come sottofondo del video, Wake up del compagno Travis Scott.

Chi è Kylie Jenner

Figlia minore di Kris Jenner e dell'olimpionico Bruce Jenner (oggi conosciuto come Caitlyn dopo aver compiuto un cambio di sesso a 66 anni) oltre alla sorella maggiore Kendall, Kylie ha molti fratellastri e sorellastre da parte di entrambi i genitori. I più conosciuti sono il modello Brody Jenner e le sorelle Kardashian. Seguitissima sui social (142 milioni di followers), la creatrice della linea Kylie Cosmetics è la miliardaria più giovane in assoluto, traguardo raggiunto a soli 21 anni superando Mark Zuckerberg. Inoltre è anche la quarta under 30 più ricca al mondo alle spalle dell’imprenditore e modello norvegese Gustav Magnar Witzøe e le sorelle Alexandra e Katharina Andresen. La sua popolarità si deve al reality show in onda su E! Al passo con i Kardashian che documenta la vita della famiglia Kardashian/Jenner.

Kylie Jenner prima e dopo la chirurgia estetica

Di ufficiale ci sono solo le iniezioni alle labbra, ma pare che la piccola di casa Jenner si sia sottoposta a veri e propri interventi chirurgici per modificare il mento e il naso, per aumentare il seno e gli zigomi.

La gravidanza nascosta

A gennaio 2018 Kylie Jenner ha messo al mondo la primogenita di casa Scott-Jenner Stormi. Diversamente da come ha sempre fatto per qualsiasi cosa riguardasse la sua vita privata e no, la gravidanza è stata tenuta nascosta per tutta la sua durata. Ha reso noto la notizia solo dopo aver partorito pubblicando una foto in cui si mostrava acqua e sapone con in braccio la figlia appena nata.