In attesa del prossimo appuntamento con “ La vita segreta dei milionari ”, dal lunedì al venerdì alle 17.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, scopriamo qualche curiosità sulla ricchissima ereditiera e star della televisione statunitense, Kimberly Noel Kardashian, per tutti Kim Kardashian. La moglie di Kanye West ha recentemente dichiarato di aver iniziato un apprendistato in uno studio legale di San Francisco con l’obiettivo di diventare un avvocato. Scopri di più

Bella, brava, ricca, famosa, felicemente sposata e mamma per la quarta volta da pochissimo: cosa desiderare di più dalla vita? Kim Kardashian, imprenditrice ed ereditiera continua a essere sulla cresta sull’onda, è sempre al centro dell’attenzione della stampa, i tabloid fanno a gara per averla in copertina. Ma chi è la figlia di Robert George Kardashian, noto avvocato e imprenditore statunitense? Continua a leggere e scopri qualche curiosità sulla showgirl, seguitissima sui social.

Notizie biografiche

Classe 1980, Kimberly "Kim" Noel Kardashian è nata sotto il segno della Bilancia, il 21 ottobre 1980 in California, a Los Angeles. La sua è una personalità piuttosto forte e combattiva, e come vogliono le caratteristiche del segno zodiacale a cui appartiene, è alla ricerca costante dell'equilibrio. Ama le sfide, ma sopratutto ama vincere. E nella vita, la bella kim può dire di aver inanellato una serie di successi che l'hanno portata a realizzare ogni suo desiderio, non solo sul piano professionale, ma anche sul piano sentimentale, ha infatti trovato la sua anima gemella e creato insieme a questa una famiglia a cui si è recentemente aggiunto un quarto figlio. Di origini armene da parte di padre e scozzesi, irlandesi, olandesi e inglesi da parte di madre, ha una sorella maggiore Kourtney, una minore Khloé e un fratello minore di nome Robert jr. A questi si aggiungono i fratellastri, Burton "Burt" Wiliam, Cassandra "Casey" Lynn, Brandon e Sam Brody Jenner e due sorelle Kendall e Kylie Jenner. Sua madre, dopo il divorzio con il padre Robert George Kardashian, infatti, si è risposta con l'ex atleta Bruce Jenner.

Carriera

La sua popolarità esplode con il reality show dal titolo Al passo con i Kardashian, il programma tv ruota intorno alla vita della sua famiglia e riscuote un tale successo da diventare lo show più seguito del canale televisivo E!, a questo seguono altri tre reality show sulla famiglia Kardashian: Le sorelle Kardashian a New York, in cui Kim veste i panni della protagonista accanto a Kourtney, sua sorella maggiore. Nel 2006 apre il negozio di abbigliamento DASH a Calabasas, un business di famiglia che coinvolge anche Kourtney e Khloe. Il 2008 la vede debuttare sul grande schermo con Disaster Movie, diretta da Jason Friedberg e Aaron Seltzer, l’attrice interpreta il ruolo di Lisa. L’anno dopo lancia il suo profumo con la marca New Wave Fragrances. Dopo aver partecipato alla settima edizione di Dancing with the Stars, la Kardashian parteciperà a svariate serie tv (How I Met Your Mother, Beyond the Break, CSI: NY, Drop Dead Diva, 30 Rock, L'uomo di casa e Punk'd). Compare nel video "Thanks for the Memories" dei Fall Out Boy e nel 2010 debutta come cantante. Il suo primo singolo si intitola Jam (Turn It Up). Nel 2012 si classifica settima tra le cento celebrità più influenti del mondo secondo Forbes. Tra le star più remunerate del piccolo schermo, la talentuosa Kim non ne sbaglia una. E Nel 2015 la vediamo comparire al Madame Tussauds di Londra sotto forma di statua di cera. Oggi è un’affermata imprenditrice grazie alle sue linee di gioielli, profumi, lingerie e abbigliamento. Dedica spesso tempo e denaro a favore di cause benefiche e vuole diventare un avvocato di professione.

Il padre

Classe 1944, Robert Kardashian è morto il 30 settembre del 2003 dopo una difficile battaglia contro un cancro esofageo, era un noto avvocato difensore, conosciuto soprattutto per essere stato tra i legali di O. J. Simpson durante il processo per assassinio del 2003. Il campione di football americano, assolto per il duplice omicidio dell’ex moglie, Nicole Brown, e di Ron Goldman era un grande amico della famiglia Kardashian, Robert gli è stato accanto durante tutta la vicenda processuale.

Playboy

Kim Kardashian posa nuda sulla nota rivista nel dicembre 2007, ma di quel servizio hot non si pente, né lo nasconde, tutt’altro: la stilista ha pubblicato alcune di quelle foto sul proprio profilo Instagram, uno dei più cliccati della rete.

Vita sentimentale

Dopo due anni di relazione, si sposa con una cerimonia privata a Firenze il 24 maggio 2014, presso il Forte Belvedere. Il fortunato risponde al nome di Kanye West, colui che ha sempre considerato il suo “migliore amico”. Ma prima di lui, la signora West ha avuto altri due mariti: nel 2000 si sposa infatti con il produttore musicale Damon Thomas e il sogno d’amore dura quattro anni. Nel 2011 si lega al giocatore della NBA, Kris Humphries e pronuncia il suo secondo fatidico sì il 20 agosto di quello stesso anno, ma è un matrimonio lampo, dura appena 72 giorni. Nel suo destino c’era l’attuale sua dolce metà, il rapper con cui è riuscita a creare una famiglia realizzando anche il suo desiderio di maternità.

Figli

Il 15 giugno 2013 nasce la primogenita, la piccola North, il 5 di due anni dopo, Kim Kardashina affronta la sua seconda gravidanza e dà alla luce il suo secondogenito, Saint West. Il 15 gennaio 2018 arriva, questa volta attraverso madre surrogata, un’altra bimba: Chicago. L’ultimo nato, sempre da madre surrogata (pare che Kim non possa più portare avanti gravidanze per motivi di salute), è il piccolo Psalm, la cui prima foto postata dalla madre sui social ha fatto il giro del mondo raccogliendo in tempi brevissimi la bellezza di cinque milioni di like, senza contare le migliaia di commenti. Il nome della neo-star tradotto in italiano significa Salmo. La nonna ha dichiarato che i genitori hanno preso ispirazione dal libro dei salmi della Bibbia.

Kylie Jenner

Modella e influencer si è imposta negli ultimi anni diventando una e propria celebrity, non una celeb qualsiasi, ma tra le più famose al mondo: il suo profilo Instagram è popolato da oltre 140 milioni di follower. E’ la donna numero quattro più seguita dopo Ariana Grande, Selena Gomez e Kim Kardashian. Ma la sorellina di Kim, vanta un altro primato: insieme a Taylor Swift, è in vetta alla classifica di Forbes. Le due artiste infatti hanno superato tutti i grandi nomi dello showbiz internazionale, Beyoncé Knowles, Jay-Z, Rihanna ed Elton John, per citare i più celebri. Kylie continua a collezionare consensi. Kim insegna!

Kim Kardashian cambia vita

La star americana ha deciso di dare una svolta alla sua vita: vuole seguire le orme del padre e diventare un avvocato anche per difendere i diritti dei più deboli. Per questa ragione ha dichiarato di avere iniziato l'apprendistato di quattro anni in uno studio legale di San Francisco che potrebbe portarla a esercitare la professione nel 2022. A spingere l’ereditiera in questa direzione è stato il caso di Alice Marie Johnson, una donna afroamericana incarcerata dal 1996 con una condanna all’ergastolo per un crimine di droga non violento. Kim Kardashian si è battuta con tutte le sue forze, arrivando a incontrare il presidente Trump, che grazie al suo intervento ha concesso la grazia alla donna.