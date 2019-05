Kim Kardashian e Kanye West di nuovo genitori: è nato il quarto figlio

“È qui ed è perfetto”. Così Kim Kardashian, con un tweet, ha annunciato la nascita del suo quarto figlio, nato da madre surrogata come già accaduto per la terza bambina della coppia formata dalla showgirl e dal rapper Kanye West. “Sembra il gemello di Chicago, so che cambierà, ma ora è proprio uguale a lei”, ha aggiunto sui social Kim Kardashian riferendosi proprio alla somiglianza dell’ultimo arrivato con la sua terzogenita.

L’annuncio in tv della sorella Kourtney

La notizia dell’arrivo del quarto figlio di Kim Kardashian era già nell’aria dopo che la sorella minore, Kourtney, aveva raggiunto la madre Kris Jenner al The Ellen DeGeneres Show per darle la notizia a sorpresa. Circondata dai suoi figli Mason, 9 anni, Penelope, 6 e Reign, 4, e da quelli della sorella - North, 5 anni, Saint, 3 e Chicago, 1 - Kourtney è arrivata nella trasmissione televisiva e ha detto alla madre: “La madre surrogata di Kim è entrata in travaglio, quindi è all’ospedale”.

La madre surrogata

Anche la terza figlia della coppia, Chicago, è nata da una madre surrogata, perché Kim Kardashian non può portare avanti gravidanze per motivi di salute. Per il quarto figlio, ha spiegato una fonte a People mesi fa, la coppia Kardashian-West avrebbe voluto rivolgersi alla stessa donna, “ma purtroppo l’impianto non ha funzionato e per questo hanno optato per un’altra persona”. Prima della nascita di Chicago, la showgirl aveva rivelato di avere dei dubbi: “All’inizio mi chiedevo se avrei amato il bambino allo stesso modo. Trovavo frustrante non averlo nella mia pancia, ma poi ho cambiato idea. La madre surrogata ha reso i nostri sogni realtà con un grande regalo: la connessione con Chicago si è creata istantaneamente”.