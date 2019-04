Dalle copertine alle aule di tribunale per difendere i diritti dei più deboli. Kim Kardashian, protagonista della copertina di maggio di Vogue, dopo le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi ha confermato di aver iniziato un apprendistato di 4 anni in uno studio legale di San Francisco con l’obiettivo di diventare un avvocato, seguendo le orme del padre Robert. Una scelta fatta dopo il caso di Alice Marie Johnson, graziata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump anche grazie all’interesse e all’impegno della moglie di Kanye West, e che potrebbe portarla a esercitare già nel 2022.

Il percorso nello studio legale

Kim Kardashian, però, non frequenta una law school. La California, infatti, è uno dei quattro Stati che permette di sostituire l'apprendistato alla scuola di legge, anche se le regole sono rigide anche in questo percorso con test da affrontare e progressi da dimostrare alla California Bar Association. In pratica, una volta terminati i 4 anni di apprendistato, Kim dovrà comunque affrontare gli stessi esami dei suoi colleghi abilitati alla professione.

Il caso di Alice Marie Johnson

A spingere Kim a seguire le orme del padre, avvocato tra gli altri di O. J. Simpson, è stato il caso di Alice Marie Johnson, una donna afroamericana di 62 anni che si trovava in prigione dal 1996 con una condanna all’ergastolo, senza condizionale, per un crimine di droga non violento. Dopo essere venuta a conoscenza della storia, Kim Kardashian si è mossa per ottenere la scarcerazione fino ad arrivare al presidente Trump, che ha incontrato il 30 maggio 2018 alla Casa Bianca. Il tycoon, dopo qualche giorno, ha concesso la grazia alla donna e, spinta da questo successo, la star del reality Keeping Up with The Kardashians ha deciso di iniziare la sua carriera nel mondo legale.