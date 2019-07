"La vita segreta dei milionari", in arrivo la quarta stagione

Chi non ha mai fantasticato di vincere alla lotteria e possedere un conto in banca a nove zeri? Chi non ha mai sognato di fare una vita all’insegna del lusso sfrenato senza alcun tipo di preoccupazione? Probabilmente tutti noi, ma solo pochi possono permettersela, sono gli uomini più ricchi del mondo. Uomini che possono viaggiare con un jet privato, acquistare ville da favola, gioielli sfarzosi, macchine di lusso e cene nei ristoranti più esclusivi. Per citare giusto qualche esempio. La quarta stagione del programma “La vita segreta dei milionari”, in onda su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, dal lunedì al venerdì alle 17.30, ci fa entrare in quel mondo dorato inaccessibile a noi comuni mortali. Nell’attesa, continua a leggere e scopri chi sono i più ricchi del pianeta Terra secondo la classifica stilata da Forbes. Una nota interessante da tener presente è che questa lista è stata calcolata analizzando le azioni e i tassi di cambio dell’8 febbraio 2019: c’è la possibilità che nel frattempo alcuni di loro siano diventati più o meno ricchi nel giro di pochi giorni. Di sicuro però non avranno difficoltà a pagare le bollette o ad andare in vacanza.



Dei primi cento classificati nella Forbes Billionaires, riportiamo di seguito i primi dieci:



Jeff Bezos e famiglia

Bill Gates

Warren Buffett

Bernard Arnault e famiglia

Carlos Slim Helu e famiglia

Amancio Ortega

Larry Ellison

Mark Zuckerberg

Michael Bloomberg

Larry Page