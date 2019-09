Quando Kendall Jenner ha calcato la passerella di Burberry in molti hanno stentato a riconoscerla. Ecco cosa può comportare decidere di stravolgere il proprio look da un momento all’altro, soprattutto se, come nel caso della modella, si è sempre rimasti fedeli al proprio colore naturale.

Kendall Jenner: da bruna a bionda

Ieri, martedì 16 settembre, la piccola Jenner ha accettato l’invito dell’amico stilista Riccardo Tisci per sfilare per il brand Burberry. In passerella, però, non ha colpito tanto quello che la modella ha indossato, quanto il suo nuovo colore di capelli biondo sabbia. Inutile dire che, nonostante non siamo abituati a vederla in questa versione, il nuovo look le dona davvero tanto. Kendall Jenner, scesa dalla passerella, ha condiviso sul suo profilo Instagram una stories in cui saluta tutti i followers mostrandosi nella versione bionda. La penultima di casa Kardashian è una delle celebrities più seguite su Instagram. Con i suoi 115 milioni di followers rientra tra le dieci persone più influenti del pianeta. Un suo post è in grado di raggiungere un numero di commenti e “mi piace” impressionante.

Il successo di Kendall Jenner

Figlia di Bruce Jenner e di Kris Jenner, Kendall è nata a Los Angel nel 1995 e la sua vita è da sempre sotto i riflettori. È diventata famosa grazie al reality show Al passo con i Kardashian incentrato sulla vita della sua famiglia e oggi è una modella di successo. Ha sfilato per Givenchy, Chanel, Marc Jacobs, ma anche per brand italiani: Fendi, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Versace ed Emilio Pucci. La sua passione per la moda l’ha portata, insieme alla sorella Kylie, a creare una linea di abbigliamento con PacSun. Nonostante la sua carriera da top model sia nata solamente qualche anno fa, per due anni di seguito Kendall Jenner è stata eletta dalla rivista Forbes la modella più pagata dell'anno: nel 2017 il suo guadagno ha raggiunto 22 milioni di dollari, mentre nel 2018 ben 22.5 milioni di dollari.

Kendall Jenner come Charlize Theron e Britney Spears

Nell’ultimo periodo sono tante le donne dello star system che hanno cambiato look, chi per scelta personale e chi per copione. Charlize Theron, per esempio, qualche settimana fa ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram che ha infiammato il web. L’attrice ha abbandonato il suo castano chiaro e si è mostrata con un caschetto sopra le orecchie con base scura e ciocche bionde. In questo caso, però, la scelta non è stata del tutto casuale. La protagonista di Monster ha, infatti, iniziato le riprese di Fast & Furious 9. Poco dopo di lei è stata la cantante Britney Spears a passare dal biondo naturale a un castano scuro. La decisione è stata presa insieme a sua sorella che l’ha spinta a cambiare.