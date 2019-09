Britney Spears: nuovo look per la popstar

Se nelle scorse ore Charlize Theron ha stupito i fan con il nuovo look, ora è la volta della Principessa del Pop. Poco fa la cantante di “Gimme More” ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che vanta oltre ventidue milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra servizi fotografici e momenti di relax con i figli e il fidanzato Sam Asghari che ha recentemente debuttato sul red carpet.

Britney Spears: il nuovo colore dei capelli

Gli scatti postati hanno subito fatto il giro del web portando milioni di fan indietro nel tempo. Britney Spears, classe 1981, ha sconvolto tutti cambiando radicalmente il colore dei capelli, infatti la popstar ha abbandonato il celebre biondo naturale che l’ha resa una delle donne più sexy del pianeta (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) per un castano scuro.

La cantante ha ammesso di essersi fatta guidare da sua sorella, queste le parole scritte come didascalia del post: “Stesse espressioni, stesso vestito, capelli nuovi!!!!! Sì, mia sorella mi ha ispirato a optare per un colore scuro”. Veloce la risposta del fidanzato che ha commentato scrivendo: “Sei bellissima, bionda o mora”.

Tuttavia questa non è la prima volta che Britney Spears decide di cambiare drasticamente colore dei capelli, infatti molti fan dell’artista hanno subito pensato al 2007 quando la Principessa del Pop decise di farsi mora finendo sui magazine di tutto il mondo insieme alle sue compagne di feste Lindsay Lohan e Paris Hilton.

Britney Spears: icona di stile

In oltre vent’anni di carriera Britney Spears ha influenzato musica, moda e società. Indimenticabili alcuni outfit indossati dalla cantante e divenuti dei veri e propri fenomeni di costume, un esempio è l’abito di jeans indossato in occasione di un red carpet al fianco del fidanzato Justin Timberlake, anche lui completamente vestito in jeans, senza dimenticare i vari look proposti nei video musicali: dalla divisa da studentessa all’interno di “…Baby One More Time“ al vestito trasparente di “Toxic”.