Con le Kardashian non ci si annoia mai. Le sorelle non smettono di stupire, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Khloé Kardashian e Tristan Thompson , ad esempio, sono protagonisti di una vicenda amorosa che incuriosisce proprio tutti.

Khloé e Tristan: un amore infedele

La relazione tra Khloé Kardashian e Tristan Thompson è veramente difficile ed è costellata di episodi davvero spiacevoli.

Tutto è iniziato con il tradimento da parte di Tristan, quando Khloé era ormai al nono mese di gravidanza e sembrava vivere in un mondo idilliaco. Si godeva il pancione, circondata dall’affetto della sua celebre famiglia e dall’amore di Thompson.

Proprio in quel momento, però, tutto cambiò. Diversi magazine iniziarono a pubblicare le foto del giocatore di basket in compagnia di una donna che non era Khloé Kardashian e, a quel punto, anche altri casi di tradimento emersero.

Il Daily Mail fu il primo a pubblicare delle foto che ritraevano Tristan mentre flirtava con una ragazza al Ph-D Lounge, un locale newyorkese. In seguito, un altro sito, chiamato The Shade Room, pubblicò delle immagini che incastrano il campione di basket, mostrandolo mentre rientra al Four Seasons, ancora insieme a quella donna, che viene anche ripresa mentre va via la mattina successiva.

Seguì Tmz, che pubblicò un video in cui si vede Thompson spassarsela con ben due ragazze. Sono le immagini del circuito di sorveglianza di un altro locale, questa volta a Washington e risalgono a quando Khloé era al terzo mese di gravidanza.

Nel giro di poche ore i siti continuarono ad aggiornarsi aggiungendo ulteriori notizie e dettagli sulla vicenda e ancora Tmz rivelò che una donna, che sosteneva di essere quella con cui Thompson aveva trascorso la notte, avrebbe pubblicato e poi rimosso un sex tape su Instagram Stories seguito dai messaggi che lui le avrebbe mandato.

Una serie di vicende sconvenienti, che però non separarono definitivamente la coppia, che insieme accolse la propria primogenita, True Thompson.

La nascita di True non risolve i problemi

Non è però bastato l’arrivo della piccola a risolvere la situazione, infatti il cestista ci è ricascato e questa volta in un modo, se possibile, ancora più grave.

Lo scorso febbraio Tristan è stato visto senza Khloé e TMZ ha sostento che la separazione tra i due sia avvenuta a causa di diverse voci di infedeltà. In seguito, è stato direttamente Thompson a confermare i rumors e quindi il tradimento, perdipiù avvenuto con la migliore amica di Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Hollywood Unlocked ha riferito che Jordyn e Tristan sono stati avvistati "in atteggiamenti intimi" a una festa nella casa del cestista a Los Angeles. Ad un certo punto della festa, proprio quando Jordyn Woods è arrivata, Thompson avrebbe detto agli invitati: «Smettete tutti di usare i telefoni o andate via». In quell’occasione, per altro, i due si sono mostrati in atteggiamenti poco equivocabili.

In seguito a questi fatti, Khloé Kardashian ha confermato su Instagram sia la rottura con Thompson che il tradimento.

Ad oggi Tristan sta provando a riconquistare Khloé in tutti i modi ma lei ha esplicitato che sebbene passi del tempo con lui ciò accade solo per True. Comunque la Kardashian ha dichiarato di averlo perdonato, in quanto, secondo lei, tutti facciamo degli errori. Perciò non è detta l’ultima parola.