Katy Perry e Orlando Bloom formano una delle coppie più glamour e popolari del mondo dello showbiz internazionale. La cantante e l’attore sono sempre sotto l’occhio dei riflettori a causa anche della grande discrezione mostrata, infatti i due ragazzi sono soliti tenere la vita sentimentale privata a lontana dal gossip.

Katy Perry e Orlando Bloom: vacanze italiane

Nelle ultime ore alcune foto di Katy, classe 1984, e Orlando, classe 1977, hanno fatto il giro del web. La popstar e l’attore dei “Pirati dei Caraibi” hanno deciso di trascorrere qualche momento di relax nel Bel paese, più precisamente sulla meravigliosa isola di Panarea, situata nell'arcipelago delle Eolie.

Le foto diffuse mostrano i due innamorati raggiungere l’isola siciliana a bordo di un’imbarcazione. Orlando ha scelto un outfit quasi completamente bianco, mentre la cantante di “Firework” ha optato per una tuta grigia, ideale per un viaggio comodo.

Tuttavia questa non è la prima volta che Katy e Orlando (qui potete trovare tutte le foto più belle della loro storia d’amore) scelgono il Bel paese come meta delle loro vacanze, infatti lo scorso anno i due erano stati fotografati a spasso per Roma prima dell’incontro con Papa Francesco.

Katy Perry e Orlando Bloom: la storia d’amore

La storia d’amore inizia nel 2016, Cupido fa subito centro ma i due ragazzi preferiscono mantenere il massimo riserbo. La relazione procede a gonfie vele fin quando Katy e Orlando affidano a un portavoce la notizia della rottura, ma nei primi mesi del 2018 torna il sereno e ora la coppia è più affiatata che mai.

Due Spice Girls in vacanza in Italia

Nelle ultime settimane molte celebrità hanno scelto l’Italia come meta per le vacanze estive, tra queste Heidi Klum e il cantante Tom Kaulitz (qui potete trovare tutte le foto più belle del marito della modella) che hanno deciso di rinnovare le promesse a Capri davanti all’amica Mel B, mentre parallelamente un’altra componente delle Spice Girls ha scelto il Bel paese, ovvero Posh Spice insieme a suo marito David Beckham e al figlio Brooklyn, tutti in Puglia.