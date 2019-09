" Once Upon A Time In Hollywood " è il secondo miglior risultato di sempre di Quentin Tarantino in termini di incassi. Ottimo debutto anche sul mercato italiano con oltre 800.000 euro nel primo giorno di programmazione.

Quentin Tarantino ha fatto di nuovo centro. “Once Upon A Time In Hollywood” è appena sbarcato nelle sale cinematografiche del Bel paese nelle quali il responso del pubblico è stato identico a quello nel resto del mondo che ha premiato la pellicola con protagonisti Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

“Once Upon A Time In Hollywood”: gli incassi mondiali

Il nono film del regista americano non ha fatto sconti a nessuno dominando le classifiche dei botteghini a livello internazionale. La pellicola intreccia le vicissitudini dell’attore Rick Dalton, interpretato da uno straordinario Leonardo DiCaprio, e del suo amico double stunt Cliff Booth, i cui panni sono rivestiti da Brad Pitt (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi dell’attore), con quelle di Sharon Tate, attrice purtroppo protagonista della strage di Cielo Drive attuata il 9 agosto 1969 dalla comunità di Charles Manson.

“Once Upon A Time in Hollywood” ha subito conquistato pubblico e critica ottenendo recensioni positive e oltre sette minuti di applausi in occasione della presentazione al Festival di Cannes. La pellicola, distribuita il 26 luglio 2019 negli Stati Uniti d’America, ha conquistato il mercato internazionale arrivando, al momento, a un incasso totale di oltre 329.000.000 di dollari.

La cifra ha permesso a Quentin Tarantino di realizzare la sua seconda miglior performance di sempre in termini di incassi superando i 321.500.000 di dollari di “Bastardi senza Gloria” e piazzandosi dietro a “Django Unchained” del 2012 che al momento resiste sul gradino più alto del podio con oltre 425.000.000 di dollari.

“Once Upon A Time In Hollywood”: il debutto in Italia

Il film ha subito ottenuto un riscontro immenso anche sul mercato italiano. Infatti “Once Upon A Time In Hollywood” ha conquistato il box office del Bel paese risultando il film più visto nel primo giorno di programmazione con un totale di circa 120.000 spettatori e 850.000 euro che gli ha permesso di superare i 532.000 euro di “Chiara Ferragni - Unposted” e i 102.000 euro di “It - Capitolo due”.