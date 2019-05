I protagonisti del nono film di Quentin Tarantino saranno Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. I due attori, tra i più importanti e rilevanti degli ultimi decenni, si tufferanno negli anni '60 per il film "Once upon a time in Hollywood". I due interpreteranno l'attore fallito Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), e la sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). Il mondo del lavoro è tutto in salita per loro, che faticano incredibilmente a trovare nuovi ruoli al cinema, soprattutto dopo il clamore per il caso Charles Manson. La sua setta segnò quel periodo in California e in tutti gli Stati Uniti, facendo in questo caso da sfondo alla vicenda narrata. I due piani narrativi si incrociano nel momento in cui Rick e Cliff si rivolgono alla vicina di casa del primo, in cerca di aiuto. Lei è Sharon Tate, celebre attrice e moglie di Roman Polanski, rimasta vittima del massacro ideato da Manson. Sia Brad Pitt che Leonardio DiCaprio avevano già lavorato con Quentin Tarantino. Il primo è stato il protagonista di Bastardi senza gloria nel ruolo di Aldo Raine, mentre DiCaprio ha interpretato Calvin J. Candy in Django Unchained.

Personalità influente e ormai con un certo peso nell’industria cinematografica, Brad Pitt ha ottenuto tantissimi riconoscimenti in carriera non solo come attore ma anche come produttore. Ha infatti prodotto grandi film come “Moonlight” e “12 anni schiavo”. Con quest’ultimo conquistato anche un Premio Oscar. Come attore ha interpretato film d’azione come “World War Z” e “Fury”, western, biopic e ruoli drammatici ma ha anche dato vita a performance divertenti come quella dell'astuto truffatore nella serie “Ocean's Eleven”.

Leonardo DiCaprio è certamente uno tra gli attori più versatili e di talento. Vincitore del premio Oscar come migliore attore nel 2016 con il film “Revenant”, ha lavorato con tantissimi registi di successo e tra i migliori degli ultimi anni. Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Woody Allen, Alejandro González Iñárritu, Quentin Tarantino, Ridley Scott, Sam Mendes, Sam Raimi e soprattutto Martin Scorsese hanno apprezzato le qualità dell'attore di origini italiane. In particolare con Scorsese ha stretto un sodalizio professionale che dura dal 2002.