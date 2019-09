Once Upon a Time in Hollywood, il cast: Tarantino

Il nono film di Quentin Tarantino è sbarcato nelle sale cinematografiche italiane. “ Once Upon A Time in Hollywood ” vede come protagonisti principali Leonardo DiCaprio , Brad Pitt e Margot Robbie .

Quentin Tarantino ha sorpreso nuovamente il pubblico. Le recensioni degli scorsi mesi hanno elogiato il lavoro del regista sottolineando ancora una volta il suo immenso talento nella settima arte. “Once Upon A Time In Hollywood” è finalmente arrivato nelle sale cinematografiche del Bel paese per affascinare, divertire, commuovere e ammaliare il pubblico.

“Once Upon A Time In Hollywood”: i protagonisti di Tarantino

“Once Upon A Time In Hollywood” è la nona fatica del regista di “Pulp Fiction” che torna a lavorare con Leonardo Di Caprio (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) affidandogli il difficile ruolo dell’attore Rick Dalton. Il protagonista di “Django Unchained” interpreta il suo personaggio durante un momento di difficoltà lavorativa tratteggiando diverse sfumature del carattere dell'attore: dall’insicurezza alla voglia di rivalsa.

Parallelamente l’altro grande protagonista è Brad Pitt (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi dell’attore) che riveste i panni di Cliff Booth, amico e stunt di Rick. L’uomo si muove come angelo custode dell’attore dando però parallelamente importanti innesti alla trama della pellicola.

La terza grande protagonista è ovviamente Margot Robbie, classe 1990, che ha avuto l’arduo compito di raccontare Sharon Tate, vittima della strage di Cielo Drive avvenuta il 9 agosto 1969 (qui le foto più belle dell’attrice scomparsa). Le vicissitudini vissute dai tre personaggi permettono di raccontare uno spaccato del mondo dorato di Hollywood di quel periodo tra set, produzioni e feste.

“Once Upon A Time In Hollywood”: Quentin Tarantino

Quentin Tarantino mette a segno un nuovo colpo scrivendo un’altra pagine del cinema. Al momento "Once Upon A Time In Hollywood" ha ottenuto apprezzamenti sia da parte della critica sia da parte del pubblico tanto da incassare oltre 300.000.000 di dollari al botteghino mondiale oltre a recensioni estremamente positive in tutto il mondo.