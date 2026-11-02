Telescopio Nasa Swift in caduta libera: sulla Terra tra 3 e 4 novembre

Sarà un rientro incontrollato dopo il fallito tentativo di agosto 2026 di salvare il telescopio spaziale, pesante 1,5 tonnellate. Swift brucerà nell’atmosfera ma non è escluso che alcuni frammenti raggiungeranno la Terra: nessun pericolo però per l’Italia perché i pezzi cadranno in una fascia attorno all'equatore, quasi certamente in mare o zone disabitate ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il telescopio spaziale Swift, disintegrato, sta per precipitare sulla Terra. Il rientro incontrollato nell’atmosfera dello strumento della Nasa è previsto tra il 3 e il 4 novembre. Pesante 1,5 tonnellate, il telescopio brucerà nell'atmosfera ma non si può escludere che qualche frammento possa arrivare al suolo. Nessun pericolo però per l'Italia. I frammenti potranno cadere solo in una fascia attorno all'equatore e quasi certamente in mare o zone disabitate.

Tentativo di salvataggio fallito Swift si trova in orbita da oltre 20 anni. Dal 2004, il telescopio osserva le esplosioni più potenti dell'Universo e studia i lampi di raggi gamma. Da alcuni mesi ha smesso di funzionare e ad agosto era stata lanciata una missione con il carro attrezzi spaziale Link per cercare di recuperare Swift e riportarlo a Terra in modo sicuro. Il tentativo però è fallito e Swift ha continuato a orbitare fino al suo passaggio nell’atmosfera che lo porterà alla distruzione definitiva. Leggi anche Nasa, fallito il salvataggio di Swift: precipiterà sulla Terra