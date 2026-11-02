Telescopio Nasa Swift in caduta libera: sulla Terra tra 3 e 4 novembre

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Nasa, telescopio spaziale Swift in caduta libera: sulla Terra tra il 3 e il 4 novembre

Scienze
©IPA/Fotogramma

Sarà un rientro incontrollato dopo il fallito tentativo di agosto 2026 di salvare il telescopio spaziale, pesante 1,5 tonnellate. Swift brucerà nell’atmosfera ma non è escluso che alcuni frammenti raggiungeranno la Terra: nessun pericolo però per l’Italia perché i pezzi cadranno in una fascia attorno all'equatore, quasi certamente in mare o zone disabitate

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Il telescopio spaziale Swift, disintegrato, sta per precipitare sulla Terra. Il rientro incontrollato nell’atmosfera dello strumento della Nasa è previsto tra il 3 e il 4 novembre. Pesante 1,5 tonnellate, il telescopio brucerà nell'atmosfera ma non si può escludere che qualche frammento possa arrivare al suolo. Nessun pericolo però per l'Italia. I frammenti potranno cadere solo in una fascia attorno all'equatore e quasi certamente in mare o zone disabitate.

Tentativo di salvataggio fallito

Swift si trova in orbita da oltre 20 anni. Dal 2004, il telescopio osserva le esplosioni più potenti dell'Universo e studia i lampi di raggi gamma. Da alcuni mesi ha smesso di funzionare e ad agosto era stata lanciata una missione con il carro attrezzi spaziale Link per cercare di recuperare Swift e riportarlo a Terra in modo sicuro. Il tentativo però è fallito e Swift ha continuato a orbitare fino al suo passaggio nell’atmosfera che lo porterà alla distruzione definitiva. 

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Scia di fuoco nel cielo

Secondo gli ultimi dati il telescopio è sceso ben oltre i 275 chilometri di altezza già da vari giorni e l'atmosfera, che scendendo diventa via via più densa, lo sta rapidamente rallentando e facendo scendere di quota. Una volta che arriverà intorno ai 120 chilometri di altezza l'intera struttura dovrebbe iniziare rapidamente a scaldarsi e scendere sempre più velocemente: i primi elementi a bruciare e staccarsi saranno le antenne e i pannelli solari mentre il resto del corpo principale dovrebbe frammentarsi e vaporizzarsi, a causa del calore, intorno ai 78 chilometri. La scia di fuoco, come sottolinea il sito specializzato Spaceweather.com, potrebbe essere visibile anche in pieno giorno, con una magnitudine compresa tra -8 e -10.

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