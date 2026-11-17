Lo sciame meteorico atteso a novembre è quello delle Leonidi, le stelle cadenti che illuminano il cielo autunnale. Per godersi lo spettacolo non sono necessarie strumentazioni particolari: ecco i consigli della Nasa

Novembre è il mese dello sciame meteorico delle Leonidi, le stelle cadenti che ogni anno illuminano il cielo autunnale. Nel 2026 il picco è previsto nella notte tra questa sera, martedì 17 novembre, e mercoledì 18 novembre: sarà possibile osservare fino a 15 meteore all’ora in condizioni ideali. Per assistere allo spettacolo non serviranno telescopi né attrezzature particolari, ma soltanto un cielo sereno e un luogo lontano dall’inquinamento luminoso.

Il momento migliore per ammirarle sarà tra le 2 e le 5:30 del mattino, quando la costellazione del Leone, dalla quale sembrano provenire le meteore, sarà più alta sull’orizzonte. Le condizioni saranno abbastanza favorevoli: la Luna, al primo quarto il 17 novembre, disturberà le osservazioni nelle prime ore della serata, ma tramonterà prima della fascia oraria più indicata.

Secondo le previsioni dell’ International Meteor Organization (IMO), il massimo dello sciame è atteso alle 23:45 del 17 novembre secondo il tempo universale, corrispondenti alle 00:45 di mercoledì 18 novembre in Italia. Le Leonidi sono comunque attive dal 6 al 30 novembre e potranno essere osservate anche nelle notti immediatamente successive.

Cosa sono le Leonidi e perché si chiamano così

Le Leonidi sono uno sciame meteorico generato dai detriti lasciati dalla cometa 55P/Tempel-Tuttle, che completa un’orbita intorno al Sole in circa 33 anni. Ogni novembre la Terra attraversa una regione dello spazio attraversata da questi frammenti, che entrando nell’atmosfera ad altissima velocità producono le caratteristiche scie luminose. Il nome deriva dalla costellazione del Leone, dove si trova il cosiddetto radiante, ossia il punto dal quale le meteore sembrano avere origine. In realtà, le stelle cadenti possono comparire in qualsiasi parte del cielo. Le Leonidi sono tra le meteore più veloci osservabili dalla Terra: raggiungono circa 71 chilometri al secondo, equivalenti a oltre 250mila chilometri orari. In alcuni casi producono scie particolarmente luminose e persistenti.

Dove e come osservare le stelle cadenti

Per osservare le Leonidi non sono necessari strumenti astronomici. Anzi, telescopi e binocoli limitano il campo visivo e rischiano di rendere più difficile individuare le meteore. Il consiglio è quello di raggiungere una zona poco illuminata, possibilmente in campagna o in montagna, lontano dalle luci delle città. Una volta trovato un punto di osservazione, è preferibile attendere almeno 20-30 minuti per permettere agli occhi di abituarsi all’oscurità. La costellazione del Leone sarà visibile verso est nelle ore successive alla mezzanotte e si sposterà progressivamente verso sud-est. Non sarà però necessario fissare il radiante: le meteore potranno attraversare un’ampia porzione della volta celeste. La visibilità dipenderà soprattutto dalle condizioni meteorologiche e dalla presenza di nuvole.

Nel 2026 è previsto un tasso zenitale orario di circa 15 meteore, un valore teorico riferito a condizioni di osservazione ideali. Il numero effettivamente visibile potrebbe essere sensibilmente inferiore. Le Leonidi sono famose anche per le spettacolari tempeste meteoriche del passato, durante le quali sono state osservate migliaia di meteore all’ora. Uno degli episodi più impressionanti risale al 1966, mentre l'ultima grande tempesta si è verificata nel 2002. Quest’anno non è atteso un fenomeno di intensità paragonabile. Tuttavia, tra il 17 e il 19 novembre la Terra potrebbe attraversare alcune antiche scie di detriti della cometa Tempel-Tuttle, con possibili modesti aumenti dell’attività. Un motivo in più per continuare a guardare il cielo anche dopo il picco principale.