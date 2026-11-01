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Scienze

Missione Artemis III, provare tutto prima della Luna

Marta Meli

Marta Meli
Nasa

La Nasa spinge sull’acceleratore del programma Artemis e svela i dettagli della missione Artemis III, cruciale prova generale per un futuro allunaggio. Nel ruolo di pilota c’è l’astronauta dell’ESA Luca Parmitano, ma i ritardi si accumulano e manca ancora una data per il lancio, previsto nel 2027

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