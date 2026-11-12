Da sabato 14 novembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano la nuova masterclass per adulti dedicata alla pittura con la tecnica dell’affresco rinascimentale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Da sabato 14 novembre, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia presenta Artelab–affresco edition , la nuova masterclass per adulti dedicata alla pittura con la tecnica dell’affresco rinascimentale. Negli spazi di iLab Leonardo, i partecipanti potranno sperimentare in prima persona le diverse fasi di realizzazione di un affresco, imparando ad utilizzare gli stessi metodi, materiali e strumenti di Leonardo da Vinci.

Gli spazi La realizzazione dell’opera comincia dalla preparazione del supporto, su cui viene steso un impasto di calce e sabbia, proprio come avveniva per le pareti e le volte affrescate nel Rinascimento. A partire da dettagli tratti dagli affreschi esposti nelle Gallerie Leonardo del Museo, i partecipanti potranno scegliere il motivo da realizzare e imprimere il disegno sulla superficie, tracciando così una guida per la pittura. Preparati i pigmenti, prevalentemente di origine minerale, potranno infine passare al colore e dare forma alla propria opera.

La tecnica dell’affresco rinascimentale Cazzuole, vasche per la calce, pennelli tiralinee e da ritocco, punte metalliche e pigmenti accompagneranno i partecipanti nelle diverse fasi del lavoro, permettendo loro di familiarizzare con i materiali e gli strumenti utilizzati da secoli. Artelab permette così non solo di provare una tecnica pittorica antica, ma invita a riflettere sulle botteghe artistiche come fucine di saperi e piccoli laboratori di ricerca alla scoperta delle tecniche più adatte e dei migliori materiali e modi di conservazione.

La nuova masterclass per adulti Nel corso dell’attività, lo staff condividerà i procedimenti utilizzati, guidando i partecipanti nella sperimentazione delle tecniche tradizionali. Il lavoro diventerà così un’occasione per confrontarsi con i vincoli e le difficoltà proprie di questa pratica, lasciando al tempo stesso spazio alla creatività individuale. Ciascuno potrà reinterpretare il motivo scelto e trasformarlo in una creazione unica e personale. Al termine della masterclass, ogni partecipante potrà portare con sé la propria opera.

Un’occasione per avvicinarsi alla pittura e alla storia dell’arte L’esperienza sarà preceduta da una breve visita alla sala degli affreschi strappati nelle Gallerie Leonardo, in deposito dalla Pinacoteca di Brera e dalla Città Metropolitana di Milano e provenienti da chiese e oratori distrutti della città. Le opere esposte, realizzate da pittori come Pietro da Velate, Bernardino Luini, Bernardo Zenale e dalle loro botteghe, testimoniano come le novità pittoriche di Leonardo siano state recepite dalle generazioni di artisti attivi in Lombardia per tutto il Cinquecento, fino al grande affresco dell’Ultima Cena di Giovan Mauro della Rovere, detto il Fiammenghino che, in età ormai Barocca, nel 1626 ancora si ispira al Cenacolo Vinciano. Un’occasione per avvicinarsi alla pittura e alla storia dell’arte, osservando le opere prima di sperimentarne direttamente le tecniche in laboratorio.