Allineamento di quattro pianeti del sistema solare: come vederlo

Tra il 13 e il 22 novembre 2026 quattro pianeti del Sistema Solare, Mercurio, Venere, Marte e Giove, saranno visibili nel cielo prima dell’alba. Ecco quando osservare l’allineamento planetario, dove rivolgere lo sguardo e quali sono gli altri appuntamenti astronomici del mese
Tra il 13 e il 22 novembre 2026 il cielo offrirà uno spettacolo astronomico: quattro pianeti del Sistema Solare, Mercurio, Venere, Marte e Giove, appariranno allineati prima dell'alba. Il fenomeno, conosciuto anche come “parata planetaria”, sarà osservabile anche dall'Italia, in condizioni meteorologiche favorevoli. Non serviranno necessariamente telescopi o strumenti particolari: tutti e quattro i pianeti potranno essere individuati a occhio nudo, anche se Mercurio sarà più difficile da distinguere
Quando vedere l'allineamento dei pianeti
Il periodo migliore per osservare l'allineamento sarà quello compreso tra il 13 e il 22 novembre, con un primo appuntamento particolarmente favorevole sabato 14 novembre. Il momento ideale sarà circa 45-60 minuti prima del sorgere del Sole, quando i quattro pianeti saranno visibili nel cielo orientale. Tra il 15 e il 16 novembre si verificherà inoltre una congiunzione tra Marte e Giove, che appariranno molto vicini tra loro, separati da poco più di un grado. Un altro appuntamento da segnare sul calendario è quello del 21 novembre, quando Mercurio raggiungerà le migliori condizioni di osservabilità mattutina dell'anno, sorgendo un'ora e 44 minuti prima del Sole.
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Dove e come osservare i quattro pianeti dall'Italia
Per assistere al fenomeno bisognerà rivolgere lo sguardo verso Est e Sud-Est, scegliendo possibilmente un luogo lontano dall'inquinamento luminoso delle città, con l'orizzonte libero da edifici, alberi o montagne. Il pianeta più facile da riconoscere sarà Venere, particolarmente luminoso e visibile nella parte più bassa del cielo orientale. Mercurio si troverà ancora più vicino all'orizzonte e sarà il più difficile da individuare, soprattutto quando la luce dell'alba comincerà a intensificarsi. Più in alto saranno invece visibili Marte, riconoscibile per la sua tonalità rossastra, e Giove, uno degli astri più brillanti del cielo notturno. Non sarà indispensabile utilizzare un telescopio, ma un binocolo potrà aiutare a distinguere i pianeti meno luminosi. È importante, tuttavia, interrompere qualsiasi osservazione con strumenti ottici prima del sorgere del Sole, per evitare il rischio di guardarlo accidentalmente.
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Che cos'è un allineamento planetario
Nonostante il nome, l'allineamento non significa che i pianeti si dispongano realmente lungo una linea retta nello spazio. Si tratta di un effetto prospettico: osservati dalla Terra, diversi pianeti sembrano concentrarsi lungo una stessa fascia della volta celeste. Questo accade perché i pianeti orbitano intorno al Sole su piani relativamente vicini tra loro. Di conseguenza, dalla Terra li vediamo muoversi lungo una fascia chiamata eclittica. L'allineamento di novembre non rappresenta quindi un evento in cui i pianeti si trovano fisicamente uno dietro l'altro, ma una particolare configurazione delle loro posizioni apparenti.
Gli altri appuntamenti astronomici di novembre
La parata planetaria non sarà l'unico fenomeno da osservare. Nella notte tra il 20 e il 21 novembre la Luna apparirà vicina a Saturno, mentre il 24 novembre sarà protagonista una Superluna, il plenilunio che si verifica quando il nostro satellite si trova in prossimità della distanza minima dalla Terra. Il 25 novembre sarà invece il turno di Urano, che raggiungerà l'opposizione al Sole, trovandosi nelle condizioni migliori dell'anno per essere osservato. Per individuarlo sarà comunque consigliabile utilizzare un binocolo o un telescopio. Infine, nella notte tra il 29 e il 30 novembre, la Luna tornerà ad avvicinarsi apparentemente a Marte e Giove, insieme alla stella Regolo, nella costellazione del Leone. Un ultimo appuntamento per chiudere un mese particolarmente ricco di eventi astronomici.