Allineamento di quattro pianeti del sistema solare: come vederlo

Tra il 13 e il 22 novembre 2026 quattro pianeti del Sistema Solare, Mercurio, Venere, Marte e Giove, saranno visibili nel cielo prima dell’alba. Ecco quando osservare l’allineamento planetario, dove rivolgere lo sguardo e quali sono gli altri appuntamenti astronomici del mese ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Tra il 13 e il 22 novembre 2026 il cielo offrirà uno spettacolo astronomico: quattro pianeti del Sistema Solare, Mercurio, Venere, Marte e Giove, appariranno allineati prima dell'alba. Il fenomeno, conosciuto anche come “parata planetaria”, sarà osservabile anche dall'Italia, in condizioni meteorologiche favorevoli. Non serviranno necessariamente telescopi o strumenti particolari: tutti e quattro i pianeti potranno essere individuati a occhio nudo, anche se Mercurio sarà più difficile da distinguere

Quando vedere l'allineamento dei pianeti Il periodo migliore per osservare l'allineamento sarà quello compreso tra il 13 e il 22 novembre, con un primo appuntamento particolarmente favorevole sabato 14 novembre. Il momento ideale sarà circa 45-60 minuti prima del sorgere del Sole, quando i quattro pianeti saranno visibili nel cielo orientale. Tra il 15 e il 16 novembre si verificherà inoltre una congiunzione tra Marte e Giove, che appariranno molto vicini tra loro, separati da poco più di un grado. Un altro appuntamento da segnare sul calendario è quello del 21 novembre, quando Mercurio raggiungerà le migliori condizioni di osservabilità mattutina dell'anno, sorgendo un'ora e 44 minuti prima del Sole. Approfondimento Tauridi, arriva il picco dello sciame meteorico: come e quando vederlo

Dove e come osservare i quattro pianeti dall'Italia Per assistere al fenomeno bisognerà rivolgere lo sguardo verso Est e Sud-Est, scegliendo possibilmente un luogo lontano dall'inquinamento luminoso delle città, con l'orizzonte libero da edifici, alberi o montagne. Il pianeta più facile da riconoscere sarà Venere, particolarmente luminoso e visibile nella parte più bassa del cielo orientale. Mercurio si troverà ancora più vicino all'orizzonte e sarà il più difficile da individuare, soprattutto quando la luce dell'alba comincerà a intensificarsi. Più in alto saranno invece visibili Marte, riconoscibile per la sua tonalità rossastra, e Giove, uno degli astri più brillanti del cielo notturno. Non sarà indispensabile utilizzare un telescopio, ma un binocolo potrà aiutare a distinguere i pianeti meno luminosi. È importante, tuttavia, interrompere qualsiasi osservazione con strumenti ottici prima del sorgere del Sole, per evitare il rischio di guardarlo accidentalmente. Approfondimento Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di novembre