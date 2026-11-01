Il calendario lunare di novembre 2026

Novembre 2026 sarà un mese ricco di appuntamenti per gli appassionati di astronomia. Dalla Luna nuova al primo quarto, fino alla Superluna del Castoro del 24 novembre, ecco il calendario completo delle fasi lunari, con tutte le date e gli orari per osservare il nostro satellite

Novembre 2026 sarà un mese interessante per chi ama osservare il cielo. In arrivo la Luna piena del Castoro, che quest'anno sarà anche una Superluna molto luminosa. Nel corso del mese il nostro satellite attraverserà tutte le principali fasi lunari, passando dall'ultimo quarto alla Luna nuova, fino al primo quarto e al plenilunio. Ecco il calendario completo.

Ultimo quarto di Luna

Il mese si apre con l'ultimo quarto, previsto per domenica 1° novembre alle 21:28. Durante questa fase, dalla Terra è visibile circa metà del disco lunare illuminato dal Sole. Nei giorni successivi la porzione luminosa continuerà a diminuire, dando origine alla Luna calante. È un periodo favorevole per osservare il cielo nelle prime ore della sera, quando la Luna non è ancora sorta. L'aspetto della Luna cambia durante il mese in funzione della posizione relativa di Sole, Terra e satellite.

Luna nuova

Lunedì 9 novembre, alle 8:02, sarà il momento della Luna nuova. In questa fase il nostro satellite si trova approssimativamente nella stessa direzione del Sole rispetto alla Terra e la sua parte illuminata non è visibile dalla superficie terrestre. La Luna nuova rappresenta uno dei momenti migliori per osservare stelle, costellazioni e oggetti del cielo profondo, perché la luminosità lunare non interferisce con quella degli astri più deboli. Nei giorni successivi, poco dopo il tramonto, tornerà a essere visibile una sottile falce crescente.