Dopo un viaggio nello spazio lungo quasi otto anni, la missione BepiColombo delle agenzie spaziali di Europa (Esa) e Giappone (Jaxa) si prepara a raggiungere il suo obiettivo finale, il pianeta Mercurio. Sabato 21 novembre, alle 19:24 ora italiana, è infatti previsto l'inserimento in orbita delle due sonde Mpo (Mercury Planetary Orbiter) e Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter), ancora unite fra loro. L'inserimento orbitale sarà una delle operazioni più delicate dell'intera missione.

L'operazione

Quattro dei propulsori dell'orbiter europeo Mpo si accenderanno per 37 minuti per frenare con precisione durante l'avvicinamento al polo sud di Mercurio, consentendo al complesso di sonde di essere catturato nell'orbita del pianeta. BepiColombo giungerà dal lato notturno di Mercurio e inizialmente si inserirà in un'orbita ellittica. Successivamente, tra il 9 e il 10 dicembre, Mpo e Mio si separeranno: da quel momento, BepiColombo diventerà la prima missione a far operare due veicoli spaziali attorno a Mercurio. Nei mesi seguenti, l'Mpo effettuerà ulteriori accensioni dei propulsori per raggiungere la sua orbita scientifica definitiva entro marzo 2027. L'avvio delle attività scientifiche per entrambi gli orbiter è previsto per aprile 2027. Mpo studierà in dettaglio la superficie, la composizione, la geologia e la struttura interna del pianeta, mentre Mio si concentrerà sulla magnetosfera, sui campi magnetici e sull'interazione con il vento solare. Lanciata il 20 ottobre 2018 dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese, la missione BepiColombo ha completato nove sorvoli planetari: uno della Terra, due di Venere e sei di Mercurio. Il 15 giugno scorso ha spento definitivamente i propulsori elettrici solari, che l'hanno accompagnata durante gli otto anni di viaggio interplanetario. La separazione del modulo di trasferimento Mtm, avvenuta lo scorso 3 settembre, ha segnato l'inizio della fase finale di avvicinamento a Mercurio.