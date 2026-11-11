Raggi X svelano il vero muso dei dinosauri italiani dal becco d'anatra

Le protuberanze ossee erano inglobate in un organo molto più grande e profondo, attraversato da un'intricata rete di vasi sanguigni e nervi, che potrebbe aver aiutato gli animali a nutrirsi, percepire l'ambiente circostante e regolare la temperatura corporea. La ricerca pubblicata su Royal Society Open Science dai ricercatori di Università di Bologna, Elettra Sincrotrone Trieste, University College di Londra e Università libera di Berlino Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nuovo look per Antonio, Bruno e gli altri dinosauri italiani dal becco d'anatra (Tethyshadros insularis) ritrovati vicino Trieste nel sito fossilifero del Villaggio del Pescatore. Le stravaganti protuberanze ossee che sembravano ornare il loro becco in realtà non erano visibili all'esterno, ma inglobate in un becco corneo molto più grande e profondo, attraversato da un'intricata rete di vasi sanguigni e nervi, che potrebbe aver aiutato i dinosauri a nutrirsi, percepire l'ambiente circostante e regolare la temperatura corporea. Lo indicano le nuove analisi condotte sui fossili grazie ai raggi X dell'Elettra Sincrotrone Trieste. I risultati sono pubblicati su Royal Society Open Science dai ricercatori di Università di Bologna, Elettra Sincrotrone Trieste, University College di Londra e Università libera di Berlino.

Le scoperte ai raggi X La microtomografia computerizzata a raggi X delle ossa di tre esemplari di Tethyshadros, effettuata con una risoluzione di circa 30 micrometri (circa un terzo della larghezza di un capello umano), ha permesso di ricostruire digitalmente la complessa anatomia interna delle ossa del becco. Le scansioni hanno evidenziato vasi che avvolgono il bordo tagliente della mascella superiore, connessioni tra il palato e la regione nasale, grandi vasi che irrorano il becco inferiore e una cavità mediana finora sconosciuta all'estremità del muso. Molti di questi canali terminano tra le proiezioni ossee che in precedenza erano state interpretate come spine esposte. Il modello suggerisce invece che queste proiezioni fossero strettamente associate a vasi sanguigni e forse a papille dermiche, strutture paragonabili ai tessuti sensoriali che sostengono i becchi degli uccelli viventi.