Russell è morto alll'età di 95 anni nella sua casa di Bellevue, nello stato di Washington. La notizia è stata confermata dalla famiglia al quotidiano "The Seattle Times" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Il mondo della scienza ha detto addio al fisico statunitense James Torrance Russell. Le sue invenzioni sono state importanti soprattutto per aver aperto la strada alla tecnologia alla base dei compact disc e dei dvd, la quale di fatto ha contribuito a far evolvere il modo di ascoltare la musica, ma anche di guardare i film e archiviare le informazioni. Russell è morto alll'età di 95 anni nella sua casa di Bellevue, nello stato di Washington. La notizia è stata confermata dalla famiglia al quotidiano "The Seattle Times".

Oltre 70 brevetti Russell aveva ottenuto, nel corso della sua carriera, oltre 70 brevetti. La scoperta più importante che lo riguarda risale agli anni '60, quando il fisico lavora e dà vita al primo sistema di registrazione e riproduzione digitale su supporto ottico. Un'intuizione che, col tempo, sarà destinata a diventare una delle basi tecnologiche della rivoluzione digitale, ovvero utilizzare un raggio di luce per leggere informazioni codificate in forma binaria, superando i limiti dei tradizionali supporti analogici. Gli studi e le scoperte Nato nel 1931 a Bremerton, nello stato di Washington, Russell sviluppa sin da piccolo un particolare interesse per la tecnologia. Da adolescente segue da vicino il lavoro di un elettricista che lavora per l'azienda del padre, diventandone poi apprendista. Dopo il diploma si iscrive al Reed College dove studia fisica, laureandosi nel 1953. Lavora a Richland come fisico per General Electric e poi come ricercatore a Battelle Northwest, organizzazione specializzata nella ricerca scientifica e tecnologica. Quello è il periodo nel quale si inizia ad interessare per capire come migliorare la qualità delle registrazioni musicali. La sua idea era quella di registrare la musica in formato digitale e utilizzare un fascio luminoso per leggere le informazioni, evitando così le interferenze tipiche dei supporti analogici. Russell col tempo riesce a sviluppare un sistema per memorizzare digitalmente l'audio e riprodurlo senza le imperfezioni delle registrazioni tradizionali, oltre a una tecnologia capace di concentrare una grande quantità di informazioni in uno spazio ridotto. Approfondimento Così lo streaming ridisegna la geografia della musica

Il primo prototipo A metà degli anni '60 e negli anni '70 viene effettivamente completato un prototipo funzionante, nel quale un laser legge i dati binari registrati su un disco compatto. Il lavoro di Russell, dunque, risulta significativo per lo sviluppo dei cd-rom, dei dvd e, successivamente, anche dei blu-ray. I brevetti passano da una società all'altra, poi la tecnologia viene concessa in licenza a grandi aziende come Sony e Philips. Russell, però, non incassa royalties dalla sua invenzione e non accumula grandi fortune. Il ricordo e gli ultimi anni di vita La figlia del fisico, Kristen, ha ricordato come il padre avesse sviluppato fin da piccolo la convinzione che qualsiasi problema potesse essere affrontato e risolto attraverso l'ingegno. Una mentalità che lo accompagna per tutto il corso della sua vita. E quando gli veniva chiesto del ruolo avuto nell'invenzione del cd, rispondeva solo di aver "affrontato e risolto una sfida particolarmente complessa". Nell'ultima parte della sua vita Russell si stabilisce a Bellevue, dove lavora come consulente. A 88 anni ottiene il suo ultimo brevetto, relativo ad un dispositivo per misurare i gas espirati dai pazienti sottoposti ad anestesia. Approfondimento Peter Gabriel si racconta a Sky Tg24, tra nuova musica e attivismo