I primi lanci sono previsti già da fine giugno 2027, "per poi raggiungere volumi molto elevati nel 2029" fa sapere Musk. Preoccupazioni da parte degli esperti dovute all’altissimo numero di satelliti che disturbano le osservazioni. Inoltre, il rientro dei satelliti nell’atmosfera produce il rilascio di materiali il cui impatto ambientale non è ancora ben chiaro ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo l’invasione dell’orbita terrestre con Starlink sta per prendere il via l’era degli Starmind, una mega-costellazione per l’Intelligenza Artificiale: SpaceX di Elon Musk ha ottenuto il via libera dalla Commissione Federale Usa per le Comunicazioni Fcc per il lancio di 1 milione di satelliti. I lanci inizieranno dalla metà del prossimo anno e sollevano grande preoccupazione sia per i danni alla scienza che all’ambiente nonché intasare le orbite e limitare la concorrenza. Commentando la notizia Musk ha spiegato che i primi lanci sono previsti già da fine giugno 2027, “inizieremo gradualmente, per poi raggiungere volumi significativi probabilmente nel 2028 e volumi molto elevati nel 2029”.

TOPSHOT-US-AI-SPACE-SATELLITE-SPACEX - ©Ansa

Starmind I lanci saranno eseguiti con il nuovo razzo Starship e i satelliti, con un’apertura di ben 75 metri e altezza di 30, saranno posti all’interno di ‘gusci’ orbitali, tra 500 e 1000 chilometri di altezza. Ogni satellite sarà un data center con una potenza di 250 kilowatt, realizzati in collaborazione con Nvidia e orbiterà in gruppi da circa 10 satelliti. Le comunicazioni tra satelliti e a Terra saranno con impulsi laser, con una larghezza di banda di circa 10 terabit, ma l’autorizzazione prevede la possibilità di usare alcune bande radio in casi di guasti. Approfondimento Elon Musk regalerà due azioni SpaceX a ogni bambino negli Usa