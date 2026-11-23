La Superluna del 24 novembre 2026 illuminerà il cielo autunnale: ecco a che ora osservarla in Italia, dove ammirarla e perché è conosciuta anche come Luna del Castoro

Il 24 del mese torna lo spettacolo della Superluna : la cosiddetta Luna del Castoro. Il nostro satellite sarà nella fase di plenilunio e al tempo stesso si troverà alla minima distanza dalla Terra, cioè circa 359mila chilometri. L'appuntamento è atteso domani pomeriggio , ma per ammirare il fenomeno dall'Italia bisognerà aspettare il sorgere della Luna, previsto poco prima del tramonto del Sole.

Il plenilunio raggiungerà il suo momento esatto martedì 24 novembre alle 15:53, ora italiana. A quel punto la Luna si troverà nella fase di massima illuminazione, ma non sarà però ancora possibile osservarla: per farlo bisognerà attendere che superi la linea dell'orizzonte. La particolarità di questa Luna piena è la sua vicinanza al perigeo, cioè il punto dell'orbita lunare in cui il satellite si trova alla minima distanza dalla Terra, come spiega la Nasa in un approfondimento dedicato proprio alle Superlune . L'orbita della Luna, infatti, non è perfettamente circolare ma ellittica, per cui la distanza dal nostro pianeta varia continuamente. Quando il plenilunio coincide con una posizione particolarmente vicina alla Terra si parla comunemente di Superluna. La differenza rispetto a una normale Luna piena può essere significativa: quando si trova al perigeo, il satellite può apparire fino al 14% più grande e al 30 per cento più luminoso rispetto a una Luna piena verificatasi all'apogeo, il punto più lontano dalla Terra. Si tratta, tuttavia, di un confronto con la Luna più distante dell'anno: a occhio nudo la differenza non è sempre facilmente riconoscibile.

Perché "Luna del Castoro"?

La Luna piena di novembre è tradizionalmente chiamata Luna del Castoro, una denominazione che deriva dalle tradizioni dei nativi americani e dalla successiva diffusione dei calendari stagionali nordamericani. Il nome viene generalmente associato al periodo dell'anno in cui i castori preparavano le proprie tane in vista dell'inverno e venivano predisposte le trappole per la loro cattura, prima che le acque gelassero.

Quando vederla

Per osservare la Superluna del 24 novembre il momento migliore sarà quello del suo sorgere, quando il disco lunare comparirà basso sull'orizzonte orientale. In questa fase la Luna può apparire particolarmente suggestiva anche per un effetto ottico: quando è vicina all'orizzonte, il confronto con edifici, alberi e altri elementi del paesaggio può farla sembrare più grande di quanto non appaia quando si trova alta nel cielo. Gli orari del sorgere variano leggermente a seconda della posizione geografica, ma secondo Sunnytracker nelle città italiane si inizierà a vedere intorno alle 16 del pomeriggio e poi si godrà del vero spettacolo verso l'orario del tramonto.

Come vederla

Come sempre quando si tratta di spettacoli astronomici, per godersi al meglio l'evento è consigliabile scegliere un luogo con una visuale libera verso est, lontano da edifici e ostacoli che possano nascondere la Luna nei primi minuti dopo la sua comparsa. Non è necessario disporre di strumenti particolari: la Superluna sarà perfettamente visibile a occhio nudo se le condizioni meteorologiche lo permetteranno. Un binocolo può invece aiutare a osservare alcuni dettagli della superficie lunare, così come un telescopio può consentire di distinguere meglio crateri e rilievi. Il consiglio è quello di allontanarsi dai centri abitati per rendere l'esperienza più suggestiva. Questo fenomeno si ripeterà il 24 dicembre.