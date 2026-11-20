NASA, una sonda fotografa "foresta" sulle dune di Marte: di cosa si tratta. FOTOScienze
A scattare è stato il "Mars Reconnaissance Orbiter" nell'aprile 2008 vicino al Polo Nord di Marte
"Sono questi alberi che crescono su Marte? No", scrive la NASA postando quest'immagine inedita del pianeta rosso.
Lo scatto
A scattare è stato il "Mars Reconnaissance Orbiter" nell'aprile 2008 vicino al Polo Nord di Marte. In quel periodo, la sabbia scura all'interno delle dune marziane diventava sempre più visibile man mano che il Sole primaverile scioglieva lo strato superficiale più chiaro di ghiaccio di anidride carbonica. Spiega la NASA che "quando si verifica vicino alla sommità di una duna, la sabbia scura può precipitare lungo il pendio, lasciando striature sulla superficie. A prima vista, queste potrebbero sembrare alberi che si stagliano davanti alle zone più chiare, ma non proiettano alcuna ombra". Nell'immagine, che copre un'area di circa un chilometro, sono distinguibili oggetti con un diametro di circa 25 centimetri. Gli ingrandimenti di alcune porzioni mostrano pennacchi di sabbia che si sollevano, a indicare che le frane di sabbia erano in corso proprio mentre veniva scattata la fotografia.
NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS
Nasa: “Perseverance ha trovato su Marte rocce con molecole organiche”
Secondo l’agenzia spaziale americana, le molecole potrebbero “testimoniare l'esistenza di una vita passata sul pianeta rosso”. L’ipotesi però è da verificare, perché - spiegano gli esperti - potrebbero essere state prodotte anche da processi chimici. Le rocce sono quattro e fanno parte delle 12 finora collezionate dal rover nel suo primo anno di attività su Marte, nel cratere Jezero, e destinate a essere portate sulla Terra