Scienze

Secondo l’agenzia spaziale americana, le molecole potrebbero “testimoniare l'esistenza di una vita passata sul pianeta rosso”. L’ipotesi però è da verificare, perché - spiegano gli esperti - potrebbero essere state prodotte anche da processi chimici. Le rocce sono quattro e fanno parte delle 12 finora collezionate dal rover nel suo primo anno di attività su Marte, nel cratere Jezero, e destinate a essere portate sulla Terra