L'errore, quindi, non stava nella matematica, ma nell'idea che la crescita osservata fino alla metà del secolo scorso potesse proseguire senza cambiamenti. Come ha ricostruito l'economista Javier Birchenall in un recente contributo pubblicato sempre su Science, le dinamiche demografiche sono strettamente legate alle condizioni storiche e possono modificarsi profondamente nel tempo. L'industrializzazione, il miglioramento delle condizioni di vita, l'urbanizzazione e i cambiamenti nelle abitudini familiari hanno contribuito a ridurre i tassi di natalità in molte aree del pianeta. A questi fattori si sono aggiunti l'aumento dell'istruzione, la diffusione della contraccezione e l'emancipazione femminile, elementi che hanno contribuito alla cosiddetta transizione demografica. La crescita della popolazione, quindi, non ha seguito la traiettoria prevista nel 1960.