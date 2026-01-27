Alle minacce atomiche e belliche si aggiungono clima, rischi biologici e tecnologie emergenti
Quanto è lontana la fine del mondo? Secondo l'Orologio dell'Apocalisse, mai così poco. Le lancette sono state spostate ancora in avanti, da 89 a 85 secondi prima della mezzanotte, la soglia simbolica della catastrofe globale. A comunicarlo è il Bulletin of the Atomic Scientists, la rivista fondata nel 1945 da Albert Einstein e che, dal 1947, aggiorna ogni anno questo indicatore del rischio planetario. (Leggi qui di cosa si tratta)
Le nuove minacce dell'Orologio
Nel tempo, oltre alla minaccia nucleare e ai conflitti armati, il calcolo ha iniziato a includere anche il cambiamento climatico, i rischi biologici e quelli legati alle nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale.
Da 17 minuti a 85 secondi
L'orologio non si è sempre mosso in avanti: nel 1991, con la fine della Guerra Fredda, le lancette furono arretrate fino a 17 minuti dalla mezzanotte, il livello più rassicurante mai registrato, dieci minuti in più rispetto al 1947. Da allora, però, la tendenza si è invertita. Nel 2025 il margine era già sceso a 89 secondi, uno in meno rispetto al 2024, e oggi ci troviamo ancora più vicini alla simbolica Apocalisse.