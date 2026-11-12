La Terra ha catturato una nuova mini-luna, resterà fino a dicembre

Si tratta di 2026 QQ8, un corpo celeste della grandezza di soli 2 metri di diametro che è stato osservato per la prima volta lo scorso mese di agosto. Da aprile, invece, era entrato in orbita intorno al nostro pianeta. La scoperta è stata annunciata dal Minor Planet Center dell'Unione Astronomica Internazionale

Come confermato dagli esperti, questo oggetto impiega 359 giorni per completare un'orbita attorno al Sole. Si avvicina alla Terra all'incirca una volta ogni dieci anni, ma questa volta si è verificata una dinamica insolita visto che è arrivato così vicino da essere catturato dalla forza gravitazionale del nostro pianeta.

Il Pianeta Terra è riuscito a "catturare" una nuova mini-luna che resterà al suo fianco fino al mese di dicembre. Si tratta di 2026 QQ8, un corpo celeste della grandezza di soli 2 metri di diametro che è stato osservato per la prima volta lo scorso mese di agosto. Da aprile era entrato in orbita intorno al nostro pianeta. La scoperta è stata annunciata dal Minor Planet Center dell'Unione Astronomica Internazionale.

Lo scenario

Analizzando la situazione, gli esperti hanno poi spiegato che durante questa permanenza, la distanza minima tra QQ8 e la Terra sarà pari a circa 568.000 chilometri. Si tratta di una distanza superiore di circa 177.000 chilometri rispetto a quella che è registrata tra la Terra e la Luna. E se dovesse avvicinarsi in maniera troppo evidente? Anche nell'eventualità in cui QQ8 dovesse avvicinarsi tanto da entrare in rotta di collisione con la Terra, secondo quanto emerso verrebbe quasi certamente distrutto nell'atmosfera prima di raggiungere la superficie.

La natura di QQ8

Ma di che oggetto si sta parlando, nello specifico? La natura di 2026 QQ8 non è stata subito chiara. In un primo momento, infatti, gli astronomi hanno pconsiderato che potesse trattarsi di un frammento di origine artificiale, forse appartenente ad un vecchio razzo o ad un satellite. Per scoprirne di più, sono state condotte diverse osservazioni con il telescopio da 2,2 metri dell'Università delle Hawaii e con il Lowell Discovery Telescope. I dati emersi hanno escluso l'ipotesi del detrito spaziale, indicando invece un'origine naturale: 2026 QQ8 potrebbe quindi essere una sorta di piccolo asteroide.