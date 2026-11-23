Le simulazioni indicano l'esistenza di un possibile pianeta roccioso, chiamato PX2, con una massa fino a due volte quella terrestre e un'orbita molto allungata. L'ipotesi potrà essere verificata grazie alle osservazioni del telescopio Vera Rubin ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Roccioso come la Terra, ma due volte più massiccio e centinaia di volte più distante dal Sole. Nuove simulazioni restringono il campo attorno all'ipotetico Pianeta Nove, il misterioso corpo celeste ai confini del Sistema Solare inseguito da decenni e che potrebbe spiegare il comportamento insolito di alcuni oggetti ghiacciati che si trovano oltre Nettuno. Sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, i ricercatori guidati dalla giapponese Kindai University propongono un pianeta un po' diverso da quello della classica teoria del Pianeta Nove: chiamato Pianeta X2 (PX2), avrebbe una massa più contenuta e un'orbita fortemente ellittica.

Il mistero degli oggetti oltre Nettuno Oltre Nettuno si estende una vasta regione popolata da corpi ghiacciati noti come oggetti transnettuniani. La maggior parte appartiene alla fascia di Kuiper, che si trova a una distanza dal Sole compresa tra 30 e 55 unità astronomiche (UA), considerando che una UA corrisponde alla distanza media tra Terra e Sole. Negli ultimi due decenni, tuttavia, in quest'area sono stati scoperti alcuni oggetti che seguono orbite insolitamente inclinate o allungate, difficili da spiegare con i dati a disposizione. Leggi anche Allineamento pianeti Giove, Mercurio, Marte, Urano, Saturno e Nettuno