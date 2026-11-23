Le simulazioni indicano l'esistenza di un possibile pianeta roccioso, chiamato PX2, con una massa fino a due volte quella terrestre e un'orbita molto allungata. L'ipotesi potrà essere verificata grazie alle osservazioni del telescopio Vera Rubin
Roccioso come la Terra, ma due volte più massiccio e centinaia di volte più distante dal Sole. Nuove simulazioni restringono il campo attorno all'ipotetico Pianeta Nove, il misterioso corpo celeste ai confini del Sistema Solare inseguito da decenni e che potrebbe spiegare il comportamento insolito di alcuni oggetti ghiacciati che si trovano oltre Nettuno. Sulla rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, i ricercatori guidati dalla giapponese Kindai University propongono un pianeta un po' diverso da quello della classica teoria del Pianeta Nove: chiamato Pianeta X2 (PX2), avrebbe una massa più contenuta e un'orbita fortemente ellittica.
Il mistero degli oggetti oltre Nettuno
Oltre Nettuno si estende una vasta regione popolata da corpi ghiacciati noti come oggetti transnettuniani. La maggior parte appartiene alla fascia di Kuiper, che si trova a una distanza dal Sole compresa tra 30 e 55 unità astronomiche (UA), considerando che una UA corrisponde alla distanza media tra Terra e Sole. Negli ultimi due decenni, tuttavia, in quest'area sono stati scoperti alcuni oggetti che seguono orbite insolitamente inclinate o allungate, difficili da spiegare con i dati a disposizione.
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L'ipotesi del Pianeta X2
Utilizzando simulazioni al computer che coprono 4,5 miliardi di anni di evoluzione del Sistema Solare, i ricercatori guidati da Patryk Sofia Lykawka hanno cercato di capire se la gravità di un pianeta ancora più lontano possa contribuire a spiegare queste insolite orbite. Secondo lo studio, PX2 dovrebbe avere una massa tra 1,5 e 2 volte quella terrestre e seguire un'orbita estremamente allungata: anche nel punto di massimo avvicinamento, il pianeta rimarrebbe ad almeno 200 UA. L'ipotesi potrà ora essere messa alla prova grazie al telescopio Vera Rubin, entrato in funzione nel 2025.