Secondo il lavoro svolto da un team dell'Università di Bonn e pubblicato su Aging Cell, alcuni processi dell'invecchiamento cellulare sarebbero reversibili. Gli scienziati invitano però alla cautela: è ancora troppo presto per parlare di un vero e proprio ringiovanimento dell'intero organismo

I ricercatori tedeschi sono partiti da semplici campioni di sangue, isolando cellule immature destinate a diventare globuli rossi per trasformarle in cellule staminali neurali, in grado dunque di generare neuroni e altre componenti del sistema nervoso. Per verificare l'effettivo ringiovanimento, gli scienziati hanno misurato l'età epigenetica: un parametro che stima l'età biologica osservando le modifiche chimiche del Dna che si accumulano nel tempo, agendo come un vero e proprio orologio interno. I risultati hanno sorpreso gli stessi autori: dopo il trattamento, l’età epigenetica media delle cellule si è ridotta dell’87%. In un caso emblematico, le cellule prelevate da un donatore di 80 anni hanno mostrato un profilo molecolare equivalente a quello di un giovane sotto i 20 anni.

Un ringiovanimento solo apparente

Oltre al dato epigenetico, le analisi hanno evidenziato che le cellule riprogrammate perdevano diversi difetti strutturali tipici della vecchiaia, come le alterazioni del nucleo e il rallentamento dei sistemi di "riciclo" interno dei componenti cellulari. Nonostante l'entusiasmo, la comunità scientifica invita alla massima prudenza a causa di alcuni limiti cruciali. La riprogrammazione, infatti, non ha dimostrato di poter cancellare le mutazioni genetiche accumulate nel corso dei decenni, né è ancora chiaro se questi 'nuovi' neuroni abbiano recuperato tutte le capacità operative di una cellula giovane. Resta inoltre un dubbio metodologico di fondo: il drastico reset genetico necessario per trasformare una cellula del sangue in una cellula nervosa potrebbe aver semplicemente 'azzerato' i marcatori epigenetici, alterando la misurazione senza garantire un ringiovanimento reale e duraturo.

Le prospettive future, dalla ricerca sulle malattie alle terapie

La vera sfida per il futuro sarà separare il ringiovanimento dal cambio di identità cellulare. Nel laboratorio di Bonn le cellule hanno cambiato completamente mestiere, passando dal sistema circolatorio a quello nervoso. In un organismo vivente, però, ringiovanire un organo come il cuore significherebbe ringiovanire le sue cellule senza impedirgli di continuare a battere e svolgere la propria funzione vitale. Sebbene le terapie anti-invecchiamento applicate all'intero corpo umano siano ancora lontane, la scoperta apre scenari concreti e più immediati. Questa tecnica potrà infatti offrire modelli preziosi per studiare le malattie neurodegenerative e, in prospettiva, aiutare a sviluppare terapie cellulari per sostituire i tessuti nervosi danneggiati. Prima di ogni applicazione clinica, però, serviranno nuove sperimentazioni per capire quali danni del tempo siano davvero reversibili e se queste cellule 'rinate' siano in grado di funzionare correttamente una volta reintrodotte nel corpo umano.